劉世芳被中共報復 李貞秀：己所不欲、勿施於人

親中港媒今報導稱，內政部長劉世芳外甥在中國投資謀利且為她提供政治獻金；國台辦隨即附和，正依法依規查處，更稱決不允許支持台獨的人在中國賺錢。民眾黨中配立委李貞秀今日表示，己所不欲，勿施於人，「我們不希望台灣人民在國際上遭受差別待遇，也不應默許任何形式對台灣人的不公平對待」。

李貞秀指出，不論人民身在台灣或在大陸工作發展，只要是合法合規的中華民國國民，其工作權益與基本保障，都應受到正當對待與保障。

她認為，己所不欲，勿施於人。「我們不希望台灣人民在國際上遭受差別待遇，也不應默許任何形式對台灣人的不公平對待」，她身為中華民國立法委員，為中華民國國民發聲，是我的責任。

李貞秀呼籲，期盼大陸共產黨執政當局，能以更高的格局，對台灣人民釋出更多善意。如果更多台灣人民能在大陸合法合規地工作、投資、經商並獲得公平保障，這對兩岸和平穩定只有加分。

話鋒一轉，李貞秀批評，過去民進黨政府長期以意識形態對人民貼標籤，對不同背景的人採取不同標準。這種作法不僅違背民主法治精神，更撕裂社會信任，正因為我們深知雙標所造成的傷害，更不能讓其他台灣人因政治立場、工作地點、家庭背景而遭到不同的對待。

她強調，任何中華民國的行政官員與民意代表，都應謹守分際，依法行政，而不是選擇性執法、政治性解讀。

此外，李貞秀也提及，她也曾公開聲援沈伯洋父親在對岸經商的爭議，所以她立場始終一致，人民依法工作、依法生活，不應成為被政治攻擊的理由。民主國家的核心精神是保障人民的自由與工作權，而不是用意識形態限制人民選擇。

李貞秀說，至於劉世芳部長今日相關新聞帶給人民的觀感，是否因為她近期的政治操作，而陷入「雙重標準」的疑慮，台灣人民自然會用選票做出最清楚的評價。

