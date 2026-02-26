Team of Teams成立滿一年 林佳龍：公私協力成績亮眼

外交部長林佳龍25日與經濟部長龔明鑫及「Team of Teams」協作聯隊於台北賓館齊聚。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（25）日與經濟部長龔明鑫及「Team of Teams」協作聯隊於台北賓館齊聚，回顧聯隊成立一年來的合作成果。林佳龍表示，協作聯隊自去（2025）年成立以來，持續落實「公私協力、分工合作」精神；面對國際局勢持續動盪，台灣仍繳出亮眼經濟成績單，一步步實現總統賴清德所提出的「經濟日不落國」願景；他並感謝企業與公協會夥伴與政府攜手，與台灣並肩同行。

林佳龍表示，去年在台北賓館成立「Team of Teams」協作聯隊，一起為未來許下承諾。而今（2026）年春天，他也很高興能與經濟部長龔明鑫再次與大家齊聚一堂，見證與共享這一年來繁花成景、碩果累累的成果。

請繼續往下閱讀...

林佳龍並回顧過去一年指出，國際局勢持續動盪，對全球企業而言仍充滿挑戰。但台灣依舊繳出經濟成長率8.68%的亮眼成績單，更順利與美國簽署「對等貿易協定」、「矽盛世宣言與台美經濟安全合作聯合聲明」。林佳龍指出，這些都證明總統賴清德所提出的「經濟日不落國」願景，正一步步實現。

林佳龍將這些成果歸功所有認同「經濟外交」、與政府在世界並肩打拚的企業夥伴。他特別感謝國經協會的理事們，以及不遺餘力支持外交部的全國工總、電電公會、國際半導體產業協會、大肚山產業創新基金會、工研院、外貿協會等公協會，因為有各公協會一路相挺，才能攜手帶著國家，勇敢自信地走向世界。

「公私協力、分工合作是『Team of Teams』協作聯隊的核心精神。」林佳龍強調，協作聯隊以企業對企業（B to B）的合作為起點，搭起政府對政府（G to G）溝通的橋梁。將台灣的經濟實力轉化為外交動能，也讓台灣產業更能「馳騁寰宇」，自在前行、翱翔世界。

林佳龍說，不論是巴拉圭、帛琉、史瓦帝尼，還是美國、菲律賓、波蘭等國，都留下台灣企業夥伴一步一腳印的足跡，透過實踐以「分享、合作、共榮」為核心的「台灣方案」，不僅讓在地政府看見台灣的經濟實力，更是在動盪的時代最可靠、可信賴的民主夥伴。

林佳龍盼全世界成為台灣的「馬吉」 彼此並肩同行

林佳龍透露，全國工總潘俊榮理事長昨晚也提醒大家，迎接全新的馬年，要繼續「與世界走在一起」。林佳龍強調，外交部也會持續馬不停蹄，讓國際友人感受到台灣的誠意，讓全世界都成為我們的「馬吉」，與台灣並肩同行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法