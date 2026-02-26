楊瓊瓔力挺盧秀燕訪美 以行動化解誤解

立委楊瓊瓔（右）力挺台中市長盧秀燕訪美。（記者張軒哲攝）

針對台中市長盧秀燕證實將於3月中旬訪問美國東岸，並計畫會晤華府高層官員一事，立委楊瓊瓔今日表示，全力支持與高度肯定。楊瓊瓔指出，盧市長此行不僅是城市外交的深化，更是以身作則，以「資深政治前輩」的責任感，主動為國民黨、為台灣與美國的關係搭建更穩固的溝通橋樑。

楊瓊瓔表示，盧市長所提到的「疑美論」確實是當前外交環境中不必要的雜音。她強調，國民黨內多數成員始終珍惜與美方的長遠友誼。盧市長選擇在關鍵時刻自動補位，走入華府，就是要讓美方直接聽見國民黨多元且專業的聲音，這才是負責任的國家級政治人物應有的作為。

針對外界關切的軍購與關稅議題，楊瓊瓔強調，國民黨長期以來對美立場一貫友好，從未改變。關於國防預算，楊瓊瓔明確表示，國民黨支持基於國家安全的必要軍購，但反對的是「項目科目不明確、規劃草率」的預算編列方式。

她指出，身為立法者，有責任為納稅人的血汗錢把關，要求預算必須透明、符合戰略需求，而非盲目買單。

針對關稅與經貿，近期台美經貿談判中的關稅爭議，楊瓊瓔重申，在野黨希望行政部門釐清在談判過程中對不同產業帶來的衝擊評估和相應條件對台灣整體發展的永續性，需要個別討論，如有需求怎麼研擬相應補救措施，不能片面解讀為反對台美之間的經貿協議，對所有真心守護台灣的國人並不公平。

