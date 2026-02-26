曝新北市長人選協調過程 劉和然：早有共識支持李四川

新北市副市長劉和然（右）接受廣播節目專訪，揭露新北市長人選在市長侯友宜協調下順利產生，彼此有共識支持台北市副市長李四川接棒。（圖擷取自YouTube直播「千秋萬世」）

2026年國民黨新北市長人選拍板由台北市副市長李四川出線，先前表態爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然今天揭露協調過程說，在新北市長侯友宜協調下，彼此已有共識和默契，時間點到了就宣布，所以等北市輝達案簽約後，他和侯友宜就宣布共同支持李四川擔任國民黨新北市長候選人，希望延續侯8年市政。

劉和然今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，被問到新北市長人選協調過程，他表示，感謝黨中央、黨主席鄭麗文的信任，這次協調授權侯友宜負責，他跟侯一直共事，李四川在台北縣時代就是他的老同事、老長官，在前新北市長朱立倫時期，李四川和侯友宜也是老同事，彼此之間都熟悉、有信任感，也有共同的目標，團結而且勝選。

劉和然說，國民黨在新北執政獲得市民肯定，侯友宜執政7年多，施政滿意度仍接近7成，代表市府的努力被民眾看見，也看到新北市升格後的翻轉；大家都認為，這一棒要交的平穩、很順，不僅要持續執政，而且不能有空窗期，所以跟李四川談的默契就是一定要勝選，讓市政順利銜接，侯友宜在過程中一直跟黨部夥伴說「請放心，時間點到了就會決定」，目標是2026勝選，把市政延續。

劉和然提到，侯友宜從基層公務體系出身，推動市政時常講「該做就要做，不要怕得罪人就不做」，不管是他或李四川都有同樣的特質，一步一腳印，把市政做好，當時大家談好有默契，就剩下時間點，過程中不管是李四川或他，絕對沒有互相攻擊，因為競爭對手不在黨內，而是跟民進黨，甚至和民眾黨有競合關係。

劉和然說，因為雙方都有信任感，侯友宜在中間幫忙做了一些對話，協調過程很順利，就剩下時間點問題，李四川擔任台北市副市長，重大工作是讓輝達定案，所以彼此都有共識，時間點到了，我們就宣布，所以等輝達案一簽完約，侯友宜馬上啟動作為，當天共同宣布支持李四川擔任國民黨市長候選人，希望2026李四川副市長變成李市長，讓侯友宜8年市政延續，繼續照顧市民。

他強調，由李四川接棒他們很放心，第一，對民眾有同理心；第二，對新北市有深度了解；第三，有解決問題的方法和勇氣，未來團隊一定會全力以赴支持李四川，讓市政延續。

