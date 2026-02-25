感謝柯建銘25年總召重任 賴清德：為台灣民主留深厚基礎

兼任民進黨主席的總統賴清德、卸任民進黨團總召的柯建銘。（資料照）

立法院民進黨團昨天完成幹部改選，由蔡其昌接下柯建銘的總召職務。兼任民進黨主席的總統賴清德今（25日）特別感謝柯建銘25年來肩負重任，如今完成交棒傳承，要致上最高敬意，為民進黨、也為台灣民主留下深厚基礎。

民進黨今天下午召開中執會。據發言人吳崢轉述，賴清德表示，他首先要向新春期間留守執勤的軍警消、醫護，以及所有基礎設施的工作人員，表達最誠摯的感謝及敬意。因為有大家的辛勞奉獻，讓國家的安全、社會的安定與交通的順暢，能在連續假期間穩健運作。

賴清德說，他也要向全體黨公職、全體黨員與黨部同仁大家拜個晚年，祝大家新的一年都能七喜春來、心想事成。並且感謝在過年期間到各地拜年期間黨部同仁的辛勞，期盼各位在新年過後，能夠調整好心情，攜手迎接未來的各種挑戰。

談及立法院新會期昨天正式開議，賴清德指出，民進黨團順利完成新的黨團幹部改選，由蔡其昌接任總召，莊瑞雄接任幹事長、范雲出任書記長。他要向卸任的黨團幹部們表達感謝之意，感謝其為推動各項政策法案，堅守立場、全力以赴。

賴清德強調，尤其要特別感謝柯建銘，25年來肩負黨團總召重任，無論朝野局勢如何變化，都能夠始終站在第一線。許多關鍵法案能在複雜的政局中取得突破，背後都離不開他的運籌帷幄與調和鼎鼐。如今完成交棒傳承，自己要致上最高的敬意，感謝柯多年來的奉獻與堅持，為民進黨、也為台灣民主留下深厚基礎。

同時，賴清德表示，期勉蔡其昌能帶領黨團，與行政團隊及黨部密切協作，發揮最大的戰力，為國家、為台灣、為人民持續努力打拚。

