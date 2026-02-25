退役海龍政戰士香港失蹤？ 網匿名求助引熱議：別去中國轉機

網友匿名爆料求助聲稱其友人、退役陸軍海龍蛙兵陳穎陞在香港轉機後失蹤。（圖取自Threads）

近日社群平台Threads上流傳一則跨國尋人啟事，一名匿名網友發文聲稱，其友人、退役陸軍海龍蛙兵陳穎陞於去（2025）年前往瑞士，回程於香港轉機後便「人間蒸發」，至今已失蹤長達11個月。由於發文者為匿名，引發部分網友對事件真實性存疑；不過，此文也再度引爆國人對於退役軍人敏感身分及赴中港澳（轉機）風險的關注。

據該匿名貼文聲稱，失蹤的陳男過去曾任國軍陸軍兩棲偵察營（海龍蛙兵）上尉輔導長，退伍後擔任健身教練。原PO宣稱，陳男是受另一名網紅邀約前往瑞士，回程抵達香港後即徹底失聯，家屬已報案並列為失蹤人口。

針對此文，有自稱是陳男軍校同班同學的網友留言表示：「確實好久沒他的消息了，退伍後銷聲匿跡」。但也有網友提出質疑說，貼文中提及邀約出國的網紅帳號都還有持續發文、發限動，詢問家屬是否曾試著聯繫對方；另有網友認為，「受到網紅的邀約」這句話，聽起來像是被賣到詐騙園區的故事開端。

儘管事件細節尚待相關單位釐清，但陳男「退役國軍」的敏感身分，讓大批網友直呼不可思議。有網友不解表示，都（是退役）國軍，還對旅遊禁令、敵國這種事那麼不敏感；也有網友也質疑：「為什麼海龍蛙兵當到上尉輔導長平常管政戰，對於敵國完全沒有一點防範意識？」。

近年中國持續強化國安法規，國人赴中港澳的風險急遽升高，不僅入境有危險，過境轉機的風險同樣不容低估。網友在留言區貼出陸委會統計圖表指出，2025年1至10月接獲國人赴陸失聯遭留置盤查或疑遭限制人身自由者高達178人，較去年增加逾3倍，希望台灣人能對敵國多一點警戒心。對此，許多網友紛紛藉此案例互相提醒，國軍如果有一些涉密，就算退伍真的不建議去中國。

不過，雖然原po說已經報警且全文敘述屬實，但由於是匿名發文，目前尚未有官方說明。

