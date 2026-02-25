退役海龍政戰士香港失蹤？ 陸委會回應了

網友匿名爆料求助聲稱其友人、退役陸軍海龍蛙兵陳穎陞在香港轉機後失蹤。（圖取自Threads） 網友匿名爆料求助聲稱其友人、退役陸軍海龍蛙兵陳穎陞在香港轉機後失蹤。（圖取自Threads）

近日社群平台Threads上流傳一則跨國尋人啟事，一名匿名網友發文聲稱，其友人、退役陸軍海龍蛙兵陳穎陞於去（2025）年前往瑞士，回程於香港轉機後便「人間蒸發」，至今已失蹤長達11個月。此文也再度引爆國人對於退役軍人敏感身分及赴中港澳（轉機）風險的關注。不過，陸委會表示，陳並不在香港，也沒有被香港政府拘留或關押。

據該匿名貼文聲稱，失蹤的陳男過去曾任國軍陸軍兩棲偵察營（海龍蛙兵）上尉輔導長，退伍後擔任健身教練。原PO宣稱，陳男是受另一名網紅邀約前往瑞士，回程抵達香港後即徹底失聯，家屬已報案並列為失蹤人口。陳男「退役國軍」的敏感身分，引起退役軍人敏感身分及赴中港澳（轉機）風險的關注。

不過，陸委會表示，曾於去（2025）年4月接獲警方轉來家屬報案資料，指陳男出境前往香港後失聯，請求協助。陸委會香港辦事處協查後，得知陳男並不在香港，也沒有被香港政府拘留或關押。

