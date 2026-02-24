幕後》「柯建銘時代」平和交棒 「他」扮潤滑劑居中解僵局

民進黨團幹部改選最終協調以推舉方式完成，擔任總召長達20年的柯建銘正式交棒，結果出爐後，柯建銘和蔡其昌相互擁抱致意。（民進黨立法院黨團提供）

民進黨立法院黨團幹部改選今天落幕，擔任20餘年的黨團總召柯建銘將正式交棒前立法院副院長蔡其昌。原先被視為可能上演派系角力的改選過程，最終卻在一片掌聲中溫馨收場。據轉述，柯建銘於會中發言一度語意不清，引發不同解讀，最終在蘇系立委吳秉叡的緩頰下，柯以「傳承」名義交棒，也讓這場世代交替在擁抱與掌聲中落幕。

去年大罷免失利後，黨內檢討聲浪四起，矛頭一度指向力主罷免的柯建銘，黨團改選總召成為焦點。柯建銘當時以任期尚未屆滿為由挺過風波，但「世代交替」已成黨內潛流。本屆總召改選，蔡其昌正式表態參選，競爭態勢浮上檯面。

據轉述，今天閉門會議一開始，柯建銘率先發言，語氣懇切地向在場委員表達心聲，盼能繼續帶領黨團。他用台語直言：「拜託逐家予我繼續做。」隨後，表態參選的蔡其昌則強調，自己與柯私交深厚，此番承擔並非為個人利益，而是回應社會觀感與支持者對黨團運作的期待。

會議中段氣氛轉趨微妙。柯建銘提出「我跟其昌自己去講、去處理」等說法，盼將議題轉為私下協調，引發黨團內部不同解讀。立委林淑芬當場質疑「我聽不懂耶」。沈發惠、郭國文等新系成員接連發言，認為應在當天拍板。柯建銘則回應：「我都講這樣了，你們還聽不懂。」

僵持之際，吳秉叡出面緩頰，「大家還聽不懂嗎？總召的意思就是欲傳承予其昌啦！」他直言，柯建銘是黨團之寶，未來仍有諸多面向需倚重其經驗與份量。黨團成員才恍然大悟，理解柯所謂再與蔡其昌協商，實為透過協調完成推舉。

隨著場內氣氛轉圜，全體委員報以掌聲，吳秉叡在合照階段也代表黨團高喊口號，現場齊呼「總召承擔」、「黨團之寶」，雙方也在眾人見證下擁抱交棒，為這場世代交替的黨團改選劃下句點。最終黨團三長由蔡其昌接任總召，幹事長、書記長分別則莊瑞雄、范雲擔任，「柯建銘時代」正式落幕。

民進黨立法院黨團幹部改選今天落幕，擔任20餘年的黨團總召柯建銘將正式交棒前立法院副院長蔡其昌。（記者王藝菘攝）

