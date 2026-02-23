基市府新春團拜 謝國樑盼團隊秉持初心穩健推動市政

基隆市政府新春團拜今天（23日）登場，基隆市長謝國樑（圖中）、偕同副市長邱佩琳（圖左三）、立委林沛祥（圖左二）、副議長楊秀玉（圖右三）、議長童子瑋秘書楊文河（右二）與議員曾紀嚴（右一）、連恩典（左一）拱手祝福。（記者俞肇福攝）

迎接農曆年後第一個工作日，基隆市政府今天（23日）上午舉行2026丙午年新春團拜，基隆市長謝國樑向同仁拜年賀喜，也期許市府團隊面對國際政局與政治環境的波動，仍應秉持初心，穩健推動各項市政建設。

基隆市政府新春團拜，由基隆市立中正國中學生帶來扯鈴與跳繩表演率先登場，為新春團拜揭開序幕。隨後，謝國樑率副市長邱佩琳，偕同國民黨立委林沛祥、議長童子瑋秘書楊文河、副議長楊秀玉上台拱手向同仁賀年。隨後，謝國樑與邱佩琳在門口逐一發送紅包，向在職及退休市府同仁致意，現場洋溢濃濃年味。

謝國樑致詞時強調，在全球局勢與政治環境多變的情勢下，市府團隊更應專注民生福祉，而非陷入政黨紛擾。他期勉同仁莫忘初心堅守初衷，把市民的需要放在第一位，讓施政方向更清晰、腳步更穩健。

他期許，市府持續打造讓長者更安心、孩子更幸福、城市更乾淨的生活環境，並穩步推動城市更新與各項建設，在挑戰中踏實前行，共同實現更美好的基隆願景。

林沛祥說，今年是丙午赤馬年，代表不安定、代表變化，國際間變動會影響到台灣、影響到基隆，他反而認為這是最好時機，所有的市府同仁要專注在市政建設，基隆建設不能停滯，讓基隆市變得最好。

