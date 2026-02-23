獨家》司法認證！ 高嘉瑜爆李彥秀美中置產上億挨告 士檢不起訴

民進黨前立委高嘉瑜緊盯國民黨立委李彥秀房產爭議。（資料照）

國民黨立委李彥秀2024年選舉期間被立委高嘉瑜爆料，在中國海南島、美國加州爾灣各有豪宅，市值高達21億元，高嘉瑜去年2月質疑李彥秀為了節省稅金，申請美國房子自住，藉此豁免稅金，等同對美國主張是居住在美國的居民，可能持有綠卡，李彥秀憤而向士林地檢署提出加重誹謗告訴，但士林地檢署認定李彥秀沒有高嘉瑜誹謗的積極證據，作出不起訴處分。

記者致電李彥秀，至上稿前未取得聯繫。

對此，高嘉瑜受訪表示，政治人物的義務就是誠實申報、接受檢驗，在不斷提出質疑後，李彥秀也承認確實曾經有財產漏報跟申報不實，感謝司法明察秋毫，也希望李彥秀委員不要再漏報財產、誠實申報！

高嘉瑜2024年1月便召開記者會爆料李彥秀在美、中兩國，坐擁遠超正常民代收入所得的豪宅，並質疑李家三代議員，手頭為何會有這麼多錢？質疑李彥秀過去無論身為議員或立委，每當港湖發生市府對特定建商顯有偏頗、甚至勾結之虞時，總是一聲不吭。

據監察院資料顯示，2018年李彥秀申報土地31筆、建物8筆，後續增加成土地38筆、建物10筆，李申報的房產包含在中國海南島三亞市精華地段金雞嶺路的一間60坪豪宅；更有一間座落於美國加州爾灣的高檔住宅區、且「占地6900平方公尺」，換算近2100坪，相當於一個足球場的「大」豪宅。

高嘉瑜去年2月3日質疑，先前有人提供李彥秀申請豁免稅金美金的相關資料，她詢問美國會計師，會計師說沒自住不該申請這項屬於住家的減免，且申請自我住宅免稅，必須要有美國的社會安全號碼，也就是根據美國《社會安全法》發給美國公民、永久居民、臨時（工作）居民九位數字號碼，近年來已成為實際上的身分證。

高嘉瑜當時批評，李彥秀於2022年申請，等於她認定自己是美國、加州當地的居民，免稅申請表單還須有法律的自我認證，也就是說李彥秀有作偽證的自我陳述。另外，高嘉瑜去年2月5日繼續於臉書爆料，李彥秀在美國加州爾灣有10筆住址的歷史紀錄，1994年到2002年間也有買賣房地產紀錄，卻未申報房產。

李彥秀於去年2月6日道歉，表示該房為當年父親以她名義購買，但當時她剛踏入政壇，對申報法令不清楚，疏未申報，深感歉意。不過針對高嘉瑜的連番爆料，她於2月7日委請律師向士林地檢提出告訴，並表示高嘉瑜對她不實的指控，搏版面、蹭聲量的政治操作，造成無辜第三人的傷害及她本人信譽受損。

士林地檢署作出不起訴處分，《刑事訴訟法》第154條第2項規定，認定犯罪必須要有證據，不能沒證據就說他有罪，若是對被告不利的事實，須有「積極、明確的證據」支持，若證據不充分，不能確定對被告不利，就應做出對被告有利的認定。

