為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    魏嘉賢參選花縣長 游淑貞：盼黨中央加速完成提名

    2026/02/23 12:43 記者林欣漢／台北報導
    吉安鄉長游淑貞。（資料照）

    吉安鄉長游淑貞。（資料照）

    今年地方九合一選舉，國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚兩任屆滿，之前被退黨的花蓮縣議員魏嘉賢22日宣布正式投入縣長選舉，先前已在初選民調勝出、待黨中央正式提名的吉安鄉長游淑貞，今日與徐榛蔚夫婿、國民黨團總召傅崐萁一同出席國民黨新春團拜，游淑貞受訪表示，魏嘉賢目前沒有黨籍，是背離黨而宣布自行參選，她予以尊重，但她一定要把花蓮的藍天守住，希望黨中央能儘快完成提名。媒體詢問，傅崐萁是否再次參選縣長？游淑貞說，機率非常低。

    游淑貞表示，民主時代，多元選擇都應予以尊重，國民黨歷來都是依序、依法、依規完成提名機制。魏嘉賢目前沒有黨籍，是背離黨而宣布自行參選，她予以尊重，但她一定要把花蓮的藍天守住。

    游淑貞指出，自己20年來從代表、議員到鄉鎮市長，施政成績有目共睹，希望能守住花蓮的藍天，讓花蓮的未來更好，為花蓮鄉親創造更好的產業復甦與交通建設，尤其面對天災的洗禮與考驗，更是重大課題。不論誰參選，都要守護花蓮，這是責無旁貸的施政作為，也希望鄉親肯定國民黨過去為花蓮的付出與努力，讓國民黨繼續執政、點亮未來。

    游淑貞先前已在初選民調勝出，待黨中央正式提名，對於是否擔心提名出現變數？游淑貞認為，提名作業必須迅速，若延宕將影響整體作業時程，錯失起跑點。尤其縣長提名之後，還有13鄉鎮、縣議員、鄉鎮市長及村里長的提名作業，不能再等待，希望黨中央能儘快完成提名。

    媒體詢問，傅崐萁是否再次參選縣長？游淑貞說，機率非常低，國民黨代代傳承，希望讓年輕人有機會承擔規劃未來的責任。她相信傅崐萁在中央的高度與影響力，一定會協助地方黨員同志，也相信國民黨願意給新人更多機會服務地方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播