魏嘉賢參選花縣長 游淑貞：盼黨中央加速完成提名

吉安鄉長游淑貞。（資料照）

今年地方九合一選舉，國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚兩任屆滿，之前被退黨的花蓮縣議員魏嘉賢22日宣布正式投入縣長選舉，先前已在初選民調勝出、待黨中央正式提名的吉安鄉長游淑貞，今日與徐榛蔚夫婿、國民黨團總召傅崐萁一同出席國民黨新春團拜，游淑貞受訪表示，魏嘉賢目前沒有黨籍，是背離黨而宣布自行參選，她予以尊重，但她一定要把花蓮的藍天守住，希望黨中央能儘快完成提名。媒體詢問，傅崐萁是否再次參選縣長？游淑貞說，機率非常低。

游淑貞表示，民主時代，多元選擇都應予以尊重，國民黨歷來都是依序、依法、依規完成提名機制。魏嘉賢目前沒有黨籍，是背離黨而宣布自行參選，她予以尊重，但她一定要把花蓮的藍天守住。

游淑貞指出，自己20年來從代表、議員到鄉鎮市長，施政成績有目共睹，希望能守住花蓮的藍天，讓花蓮的未來更好，為花蓮鄉親創造更好的產業復甦與交通建設，尤其面對天災的洗禮與考驗，更是重大課題。不論誰參選，都要守護花蓮，這是責無旁貸的施政作為，也希望鄉親肯定國民黨過去為花蓮的付出與努力，讓國民黨繼續執政、點亮未來。

游淑貞先前已在初選民調勝出，待黨中央正式提名，對於是否擔心提名出現變數？游淑貞認為，提名作業必須迅速，若延宕將影響整體作業時程，錯失起跑點。尤其縣長提名之後，還有13鄉鎮、縣議員、鄉鎮市長及村里長的提名作業，不能再等待，希望黨中央能儘快完成提名。

媒體詢問，傅崐萁是否再次參選縣長？游淑貞說，機率非常低，國民黨代代傳承，希望讓年輕人有機會承擔規劃未來的責任。她相信傅崐萁在中央的高度與影響力，一定會協助地方黨員同志，也相信國民黨願意給新人更多機會服務地方。

