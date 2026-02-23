為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    開工日熱鬧滾滾 民進黨投縣議員、代表黨內參選登記踴躍

    2026/02/23 12:46 記者陳鳳麗／南投報導
    民進黨南投縣黨部第4、5類公職選舉黨內登記，右起楊育誠、王秋淑、陳玉鈴、賴信宇、林敬桐、簡益裕、簡木通、陳秀玲完成登記，陣容浩大。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨南投縣黨部第4、5類公職選舉黨內登記，右起楊育誠、王秋淑、陳玉鈴、賴信宇、林敬桐、簡益裕、簡木通、陳秀玲完成登記，陣容浩大。（記者陳鳳麗攝）

    今天是大年初七開工日，民進黨南投縣黨部第4、5類公職人員參選登記，上午就有6人完成登記，除現任縣議員陳玉鈴、王秋淑登記外；鄉鎮市民代表部分，現任草屯鎮代簡木通、簡益裕、竹山鎮代賴信宇，以及新人楊育誠、陳秀玲、林敬桐分別完成草屯和竹山鎮代參選登記，展現新人參政的新氣象。

    民進黨南投縣黨部第4、5類公職人員選舉，今天起至26日受理黨內領表登記，尋求連任縣議員的陳玉鈴、王秋淑，都繳交登記費和保證金各10萬元，完成黨內參選登記。登記時間共有4天，想參選的人會陸續登記，目前縣議員7個選區中，第1和第2選區各提名5席和4席，第5選區提名3席，其餘各提名1席。

    而第5類鄉鎮市民代表部分，黨內開放參選登記，今天由擬參選草屯鎮第4選區鎮代的新人楊育誠拔得頭籌，另現任草屯鎮代簡益裕、簡木通以及新人陳秀玲，也完成草屯鎮代第2選區和第1選區的黨內參選登記。

    竹山鎮代選舉黨內登記上午也有兩人完成登記，包括現任鎮代賴信宇及新人林敬桐，均已完成第2和第1選區鎮代的黨內參選登記。

    擔任黨縣部主委的陳玉鈴表示，此次黨內第4、5類公職人員參選登記有4天，此次有意參選的黨內同志鬥志高昂，也充滿信心，縣黨部會早一點完成提名作業，讓參選同志儘快站定戰鬥位置，並全力拉抬南投縣長提名人温世政的聲勢。

    民進黨南投縣黨部人員，用點鈔機清點登記參選人的保證金、登記費。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨南投縣黨部人員，用點鈔機清點登記參選人的保證金、登記費。（記者陳鳳麗攝）

    完成黨內登記的參選人，秀出名牌介紹自己。（記者陳鳳麗攝）

    完成黨內登記的參選人，秀出名牌介紹自己。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播