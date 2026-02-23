開工日熱鬧滾滾 民進黨投縣議員、代表黨內參選登記踴躍

民進黨南投縣黨部第4、5類公職選舉黨內登記，右起楊育誠、王秋淑、陳玉鈴、賴信宇、林敬桐、簡益裕、簡木通、陳秀玲完成登記，陣容浩大。（記者陳鳳麗攝）

今天是大年初七開工日，民進黨南投縣黨部第4、5類公職人員參選登記，上午就有6人完成登記，除現任縣議員陳玉鈴、王秋淑登記外；鄉鎮市民代表部分，現任草屯鎮代簡木通、簡益裕、竹山鎮代賴信宇，以及新人楊育誠、陳秀玲、林敬桐分別完成草屯和竹山鎮代參選登記，展現新人參政的新氣象。

民進黨南投縣黨部第4、5類公職人員選舉，今天起至26日受理黨內領表登記，尋求連任縣議員的陳玉鈴、王秋淑，都繳交登記費和保證金各10萬元，完成黨內參選登記。登記時間共有4天，想參選的人會陸續登記，目前縣議員7個選區中，第1和第2選區各提名5席和4席，第5選區提名3席，其餘各提名1席。

而第5類鄉鎮市民代表部分，黨內開放參選登記，今天由擬參選草屯鎮第4選區鎮代的新人楊育誠拔得頭籌，另現任草屯鎮代簡益裕、簡木通以及新人陳秀玲，也完成草屯鎮代第2選區和第1選區的黨內參選登記。

竹山鎮代選舉黨內登記上午也有兩人完成登記，包括現任鎮代賴信宇及新人林敬桐，均已完成第2和第1選區鎮代的黨內參選登記。

擔任黨縣部主委的陳玉鈴表示，此次黨內第4、5類公職人員參選登記有4天，此次有意參選的黨內同志鬥志高昂，也充滿信心，縣黨部會早一點完成提名作業，讓參選同志儘快站定戰鬥位置，並全力拉抬南投縣長提名人温世政的聲勢。

民進黨南投縣黨部人員，用點鈔機清點登記參選人的保證金、登記費。（記者陳鳳麗攝）

完成黨內登記的參選人，秀出名牌介紹自己。（記者陳鳳麗攝）

