兒少性侵追訴權釋憲案3/2登場 民團提6訴求籲釋憲修法雙管齊下

倖存者阿美說，她身在一個性教育不夠普及的年代，身在一個輿論普遍傾向檢討受害者的社會，倖存者必須經歷一次次的自我懷疑，才能夠好不容易生出一丁點的勇氣為自己爭取權益。（記者王藝菘攝）

憲法法庭3月2日將召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，民進黨立委今天偕同民間團體在立法院召開記者會提出六大訴求，包含要求大法官進行公開言詞辯論審理，同時呼籲釋憲修法雙管齊下。倖存者阿美表示，她從被害到願意說出來所花的時間算是相對快速的，性犯罪有很多黑數是源自於倖存者連說出來的勇氣都沒有。

因應憲法法庭即將召開兒少性侵害追訴權釋憲案（112年度憲民字第384號案件）的不公開說明會，台灣光寰協會、公民監督國會聯盟今天上午在立法院召開「釋憲修法雙管齊下為倖存者守住正義防線連署開跑記者會」。與會者包含律師邱顯智、劉繼蔚、李毓倫、丁巧欣、簡大為，以及民進黨立委陳培瑜、范雲、林月琴等人。

請繼續往下閱讀...

台灣光寰協會理事長蔡尚謙表示，這兩年來，他們樂見社會上不斷討論性暴力案件如何防治、如何了解倖存者內心的心路歷程，目前已經來到這一步，希望有更大的聲音可以傳遞，讓社會上聽見倖存者的主體敘事，能夠尊重每一個倖存者，自己決定如何、是否願意、在什麼地方、什麼方式做自我揭露。

阿美表示，她從小到大發生過各種情節輕重的性犯罪案，或者是性騷擾案。9歲的時候是第一次，她被體育老師在游泳課的時候以下體摩擦臀部；14歲的時候經歷了校園性暴力；15歲的時候被校外人士偷拍裙底上傳網路；26歲那年她去按摩，被按摩師強制猥褻，直到26歲那年她才有勇氣提告，替自己爭取權益。

阿美說，在檢察官的努力之下，這件案件成功讓加害者坐牢9個月，她也得到了民事的賠償。很多人說她很勇敢，但這份勇敢並不是與生俱來的。她以為自己已經好了，但是其實在這邊敘述這一段的時候，她的身體還是不由自主地在發抖。她身在一個性教育不夠普及的年代，身在一個輿論普遍傾向檢討受害者的社會，倖存者必須經歷一次次的自我懷疑，才能夠好不容易生出一丁點的勇氣為自己爭取權益。

前立委、訴訟律師邱顯智指出，國外許多的研究都說，兒少被性侵的人在20多年之後，才能夠自己長出力量，有勇氣走到為自己的權利伸張這一步，很顯然的，這樣的制度本身是非常不合理的。他也說明六大訴求，包含全體大法官進行審議、進行公開言詞辯論審理、注重倖存者隱私、邀請多元專家進行鑑定、應救濟強姦罪倖存者，以及立院盡速審議新法，未成年不計入追訴權。

台灣光寰協會、公民監督國會聯盟今天上午在立法院召開「釋憲修法雙管齊下為倖存者守住正義防線連署開跑記者會」，呼籲釋憲修法雙管齊下，為倖存者守住正義防線。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法