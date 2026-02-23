曝美方提第2批軍售 黃國昌：美國可不可以尊重台灣民主程序？

針對軍購案，民眾黨主席黃國昌（左）透露，訪美前得知美國準備要賣台第二批軍售，但美國國會沒有同意，不能公開說。（擷取自YT頻道「誰來早餐」）

賴政府編列1.25兆元的國防預算特別條例，引發朝野爭議，民眾黨主席黃國昌今天（23日）揭露日前訪美期間，美國提及有第2批對台軍售，但是因為國會沒有點頭以前不能公開，他反問「我們尊重美國的民主程序，美國可不可以尊重台灣的民主程序？」

黃國昌今天接受網路節目專訪，針對「軍購特別條例」民眾黨自提版本的轉折，他表示，去年12月18日已經公布軍售案的品項、數量、價格，放入「軍購特別條例」中，授權行政部門編預算，這才是理性國會應該有的監督態度，什麼都不知道，就開1張1.25兆元的空白支票，這很奇怪，「這個民主價值美國應該聽得懂」。

黃國昌提及，訪美期間得知美方準備要賣第2批軍售，正在進行國會的民主程序，但是國會沒有點頭，他們不能公開說，對於美國的民主程序，他完全理解和尊重，但是第2批軍售確定了嗎？到底何時公告，美國無法給確切答案，「我們到底要不要等？」此外，他去美國前，民進黨政府沒有告訴大家，這1.25兆元中對美軍購只有8、9000億元，其他3、4000億元是用於台灣的產業。

黃國昌指出，過去的軍購案是美國宣布之後，台灣政府再編列預算、審預算，現在人家還沒說要賣你，也還沒知道要買什麼，就要先匡一筆經費，預算就過了，這很奇怪；前總統蔡英文8年內2次軍購加起來4000多億元，賴清德總統執政2年，一口氣要1兆2500億元，買什麼東西又不清楚。

「我們尊重美國的民主程序，美國可不可以也尊重台灣的民主程序。」黃國昌表示，過年前有些美國議員或智庫在講，軍購案要趕快過，在野黨要支持，他就很納悶，「你們如果認為用這樣的方式施壓我們，你們為什麼不乾脆直接公布」，你一方面說尊重美國的民主程序，國會沒有點頭、沒有知會，程序沒做完不可以講，他尊重而且支持，「如果美國認為這麼重要、這麼急，那你就公布啊！」你不公布，台灣國會議員如何行使合理把關與監督的權利，他完全無法理解。

