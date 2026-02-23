盧秀燕缺席團拜 黃國榮:判斷應該跟家人去一些地方

中市府舉行新春團拜。（記者蘇金鳳攝）

台中市政府今天舉行新春團拜，市長盧秀燕請假缺席，引發討論，副市長黃國榮代為主持新春團拜，並宣讀盧秀燕事先準備好的致詞稿，黃國榮受訪時表示，大約春節連假前一天或兩天，盧秀燕有跟他說她趕不回來，至於去哪裡休假，他判斷應該是跟家人去一些地方，但在哪裡，這是她私人的行程，他不清楚。

台中市長盧秀燕上任以來首次缺席新春團拜，也是最後一年任內的新春團拜，卻未有始有終的出席，讓大家相當好奇。

副市長黃國榮今天代表盧秀燕出席市府及市議會的團拜，他表示，大家會很納悶為何由他站在此？因為市長年假前幾天到大年初一，有很多公務行程在跑，後來決定休假，因為趕不回來，因此由他跟另一位副市長鄭照新主持今年團拜，雖趕不回來不在現場，但誠意滿滿，由他宣讀市長盧秀燕想跟大家講的話。

黃國榮代表盧秀燕向所有在春節還要守護市民的安全的警、消、1999、燈會執勤人員等相關人員表示感謝；盧秀燕在致詞中除了闡述自己在7年任內的政績，並用了7個心，齊心、用心、誠心、決心、貼心安心暖心，打造台中市成為幸福宜居的城市，邁向第8年此刻，更要加上一個信心。

黃國榮在會後接受媒體詢問市長缺席的問題表示，今年雖有9天的年假，但前4天市長都跑公務行程，因此多請一天的假，無法趕回來主持新春團拜，盧秀燕要他代轉達向市府員工及市議會表達對市府的支持謝意，讓建設能完成，新建設也在進行，還有一些福利政策在進行，如一週一次喝鮮奶，下學期營養午餐免費等。

至於市長盧秀燕無法趕回來，是否人在國外？黃國榮表示，市長大約春節連假前一天或兩天，有跟他說她趕不回來，至於去哪裡休假，他不清楚，但判斷應該是跟家人去一些地方。

