藍白為何拖延國防特別預算？沈伯洋：幫習爭取對美談判籌碼

立法院外交及國防委員會民進黨籍立委沈伯洋。（資料照）

立法院本會期即將於2月24日開議，然而政府所提出為期8年、暫匡1.25兆元上限的國防特別預算條例，已遭在野黨程序杯葛數月，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣近日聲明稱將列入本會期優先議案。對此，民進黨立委沈伯洋今（21）日表示，藍白陣營從頭到尾的政治動作並非只是單純阻擋，而是刻意「拖延」的陽謀，目的就是為了不讓台灣的軍購案在3月底可能的「川習會」前生米煮成熟飯，藉此為中國國家主席習近平爭取對美談判的籌碼。

國防部日前示警，美方對台軍售首波3案項的發價書（LOA）草案，若未於3月15日效期內簽署，恐導致全案取消。對此，沈伯洋今天受訪剖析藍白戰術指出，依據立法院時程，即便法案成功付委，也要等到3月11日選出召委後才能展開審查，在時效上怎麼看都來不及。

請繼續往下閱讀...

沈指出，近期外界傳出川普將訪中日期提前確認為3月31日，我國國防特別條例已提出數個月卻至今在程序上也不願進入實質審查，就是希望將時間拖過這個關鍵節點。一旦國防特別預算無法在會前定案，習近平在與川普碰面時就擁有了談判籌碼，這正是藍白做了諸多政治動作、從頭到尾故意為之的陽謀。

沈伯洋警告，當時間被無端消耗、甚至拖過關鍵節點後，將衍生出極大變數，實質上等同於卡住台灣當下的國防建設。他強調，如果美方供售的軍購品項需要重來或展延，將一定程度導致台灣的增進防衛力量的進程產生空窗期。更嚴重的是，目前全球各國都在擴充軍備、市場需求大增，若其他國家的軍火廠商看到台灣因內部政治導致國家政策不穩定，將會大幅降低與台灣做生意的意願，進而轉向尋求其他更穩定的國家合作。

針對接下來的國會攻防，沈伯洋坦言，過往國民黨會將立法院正副院長席次放在外交及國防委員會，使在野黨在該委員會的人數比綠營少，但本屆在野黨恐將改變策略。若藍白更改佈局，民進黨在國防外交委員會可能將不再具備人數優勢，增添了未來審議的難度。

儘管面臨在野黨杯葛與委員會人數劣勢，沈伯洋強調，民進黨團仍會積極應戰。他表示，雖然時程緊迫，但民進黨團在程序委員會中依然會全力爭取將國防特別條例排入最優先議程討論。同時，面對即將到來的「川習會」變數與時間賽跑的壓力，政府也會積極與美方溝通，爭取現有發價書草案效期的延長，以確保台灣的國防需求不受政治干擾而停擺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法