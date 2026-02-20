蘇巧慧年節勤跑宮廟 發表第二支政績影片與奧運金牌林郁婷合體

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）走訪中和區宮廟參香祈福。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長提名參選人蘇巧慧20日赴中和福祥宮、和美宮參香祈福，她表示自己從大年初一到初四，每天都在各地的宮廟和大家說新年快樂，希望用這樣的態度，讓大家看到團隊的活力，「把長跑當作短跑衝刺」、「用全心全意愛新北」這樣的態度，贏得更多市民肯定。

蘇巧慧競選團隊19日公佈第二支政績影片，講述到和奧運金牌林郁婷的相識的過程，蘇巧慧表示，林郁婷是她在選區認識的學生運動選手，當時她還不是奧運金牌，但是她看到像林郁婷這麼努力的選手，在從事拳擊這一項當時比較冷門的運動，中間有遇到比賽狀況、還有訓練器材不足等等，團隊都一一的和教練、和學校一起來解決。

蘇巧慧說，影片透過林郁婷成長的過程，看到培養一個競技選手的不容易，所以後來她花很大的力氣協助各個學校，把訓練設備都能夠添購完成，而且不只是拳擊，甚至是棒球、射箭、田徑、籃球等等，所以大家都說蘇巧慧是最重視學校設備、學校教育的立法委員，未來不只是拳擊，不只是運動，團隊還會推出各項政見，協助各種產業、各種人才都能夠在新北市落地生根，有好的發展。

媒體也詢問蘇巧慧，民眾黨李貞秀陷入國籍爭議，結果她還接受前央視的記者王志安採訪，那她在採訪裡面就說「絕對不會退，因為退了陸配就沒有政治前途、永無出頭之日」，問蘇巧慧怎麼看？蘇巧慧表示，台灣是一個主權獨立、民主自由的國家，也是一個法治國家，法律問題就交給法律來明確解決。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）走訪中和區宮廟參香祈福， 向民眾拜年。（記者翁聿煌攝）

