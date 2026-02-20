盧秀燕「馬上有錢」春聯張貼成效差？ 傳要求里鄰長拚KPI發放

台中市廣發盧秀燕落款「馬上有錢」春聯。（市府提供）

台中市府推出市長盧秀燕落款「馬上有錢」春聯，里鄰長line群組等系統群組，在春節期間傳出張貼情形不佳，要求「確認發放狀況」，民進黨台中市議員施志昌、江肇國砲轟，盧秀燕只在意「政治門面」，把鄰長當成KPI（關鍵績效指標）打手，簡直是本末倒置，鄰長更直言，發送馬上「發」錢春聯就有人貼了啦。

台中市府在馬年春節前大量發送「馬上有錢」春聯，鄰里長群組流出對話截圖顯示，「馬上有錢」春聯張貼情形不佳，要求鄰長確認有無確實發放，並督促加強張貼，此舉引起基層強烈不滿，鄰長抱怨，市府做不好沒人要貼，更有鄰長直言，市長不普發現金，所以市民不會「馬上有錢」，成效不彰怪基層。

台中市今年由市府耗資超過648萬元，責成各局處及區公所共印製131萬多張春聯，江肇國痛批說，台中有117萬家戶，各公所需印製117萬張春聯，請問是沒有家戶貼盧秀燕春聯，就叫做張貼情形不佳嗎？真是拿市民的錢在做個人行銷。

台中市議員施志昌說，盧秀燕執政「口號政治」屢見不鮮，春聯取名「馬上有錢」，春聯張貼與否應尊重民眾意願，市府卻因「面子掛不住」就施壓，拼KPI要求基層鄰長承擔督導責任，不僅增加基層負擔，更是對鄰長服務熱誠羞辱。

里鄰長line群組要求確認春聯發放狀況。（台中市議員施志昌提供）

