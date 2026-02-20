為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕「馬上有錢」春聯張貼成效差？ 傳要求里鄰長拚KPI發放

    2026/02/20 12:49 記者黃旭磊／台中報導
    台中市廣發盧秀燕落款「馬上有錢」春聯。（市府提供）

    台中市廣發盧秀燕落款「馬上有錢」春聯。（市府提供）

    台中市府推出市長盧秀燕落款「馬上有錢」春聯，里鄰長line群組等系統群組，在春節期間傳出張貼情形不佳，要求「確認發放狀況」，民進黨台中市議員施志昌、江肇國砲轟，盧秀燕只在意「政治門面」，把鄰長當成KPI（關鍵績效指標）打手，簡直是本末倒置，鄰長更直言，發送馬上「發」錢春聯就有人貼了啦。

    台中市府在馬年春節前大量發送「馬上有錢」春聯，鄰里長群組流出對話截圖顯示，「馬上有錢」春聯張貼情形不佳，要求鄰長確認有無確實發放，並督促加強張貼，此舉引起基層強烈不滿，鄰長抱怨，市府做不好沒人要貼，更有鄰長直言，市長不普發現金，所以市民不會「馬上有錢」，成效不彰怪基層。

    台中市今年由市府耗資超過648萬元，責成各局處及區公所共印製131萬多張春聯，江肇國痛批說，台中有117萬家戶，各公所需印製117萬張春聯，請問是沒有家戶貼盧秀燕春聯，就叫做張貼情形不佳嗎？真是拿市民的錢在做個人行銷。

    台中市議員施志昌說，盧秀燕執政「口號政治」屢見不鮮，春聯取名「馬上有錢」，春聯張貼與否應尊重民眾意願，市府卻因「面子掛不住」就施壓，拼KPI要求基層鄰長承擔督導責任，不僅增加基層負擔，更是對鄰長服務熱誠羞辱。

    里鄰長line群組要求確認春聯發放狀況。（台中市議員施志昌提供）

    里鄰長line群組要求確認春聯發放狀況。（台中市議員施志昌提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播