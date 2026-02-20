為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「府院三大咖」都來輔選 何欣純嗨喊：跟威廉總統撞衫囉

    2026/02/20 13:28 記者黃旭磊／台中報導
    總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰，接連輔選民進黨台中市長參選人何欣純（見圖）。（圖由讀者提供）

    總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰，接連輔選民進黨台中市長參選人何欣純（見圖）。（圖由讀者提供）

    行政院長卓榮泰於大年初四，由民進黨台中市長參選人、立委何欣純陪同，到豐原武德宮發放總統福袋，繼大年初一、副總統蕭美琴及大年初三總統賴清德後，「府院三大咖」接連拉抬何欣純選情，何欣純嗨翻喊道：「我跟賴清德威廉總統……撞衫囉。」

    卓榮泰今天（20日）在豐原武德宮輔選何欣純，卓榮泰說，他與何欣純站在一起，加起來就是「國泰民安，欣欣向榮」，何欣純帶著地方建設，中央地方連成一條心，大家共同為過去的努力延續，今年一定要比去年更認真、用功、努力，把台灣再往上升一級。

    馬年春節期間，「府院三大咖」接連輔選何欣純，大年初一由副總統蕭美琴打頭陣，先到霧峰南天宮祝福欣欣向榮，總統賴清德於大年初三到龍井永順宮及北區元保宮參香，和何欣純都穿紅色限量Team Taiwan帽Ｔ，兩人稱「一欣一德」向選民拜年尋求支持。

    何欣純說，很榮幸仍跟賴清德威廉總統「撞衫囉」，「一欣一德」要在台中Team Taiwan 挺台灣，而由行政院長卓榮泰領導團隊順利完成台美貿易談判，讓台中工具機等產業轉型升級，台中大甲鎮瀾宮也抽出「中上」國運籤，產業將會越來越好。

    行政院長卓榮泰（左2）說，與何欣純站在一起就是「國泰民安，欣欣向榮」。（記者黃旭磊攝）

    行政院長卓榮泰（左2）說，與何欣純站在一起就是「國泰民安，欣欣向榮」。（記者黃旭磊攝）

