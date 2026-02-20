潘孟安回屏東育幼院發乖乖、福袋 院童簇擁「縣長阿伯」暖翻

總統府秘書長回到屏東，特別前往精忠育幼院探視院生，院童們熱情地簇擁而上，大喊「縣長阿伯新年快樂！」（總統府提供）

農曆春節期間，總統府秘書長潘孟安回到家鄉屏東，特別前往南州鄉的精忠育幼院探視院生，儘管潘已卸下縣長職務在中央任職，一走進院區，院童們依然熱情地簇擁而上，大喊「縣長阿伯新年快樂！」展現潘孟安長期扎根、與孩子們建立的深厚情感，潘也帶來總統府特製版「乖乖」與賀歲福袋，洋溢溫馨年味。

探訪過程中，一名小朋友興奮地向分享自己已經學會九九乘法表，潘孟安也立刻化身「阿伯考官」當場出題，或許是面對秘書長太過緊張，小朋友一時「卡關」答不出來，一旁的小同學見狀頻頻小聲「打Pass」解圍，逗趣的互動場面讓現場笑聲不斷。

潘孟安也遇上利用假期在院內義務輔導課程的大學生，他對年輕學子投入社會公益的熱忱表示感佩，親切應邀合照之餘，也大讚這份來自基層的共好力量，正是台灣社會最美的風景。

事實上，潘孟安與精忠育幼院已有多年緣分，早期育幼院環境艱辛，不僅校舍漏水嚴重，連安裝冷氣的經費都捉襟見肘，潘孟安從擔任立委到縣長期間，便始終放不下這群孩子。他感性表示，個人的力量雖然有限，支持的經費可能不夠多，但透過奔走協調、匯集社會各界的愛心與資源，才逐步將當年破舊的環境，改造為如今溫馨舒適的家。

即便現在身在台北，潘孟安每每回到家鄉屏東，總會習慣性地「順路」去看看這群孩子，他不僅曾捐出個人薪資，至今仍維持定期定額捐款，並笑稱自己是精忠育幼院的「終生志工」。潘說，他守護孩子平安長大的心永遠不變，也呼籲各界持續關注弱勢兒少，讓溫暖在南國陽光下持續傳遞。

