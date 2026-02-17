為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    走春送大紅包！卓揆宣布：政院同意宜蘭鐵路高架案

    2026/02/17 14:59 記者王峻祺／宜蘭報導
    行政院長卓榮泰（中）宜蘭走春兌現承諾送大紅包，宣布原則上同意宜蘭鐵路高架案。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣重大交通建設「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，日前送交行政院等候核定，行政院長卓榮泰8日承諾將在農曆年前做出最終決定；今天年初一卓揆至宜蘭市碧霞宮走春發紅包，當場兌現承諾「送給宜蘭人超大紅包」，宣布「行政院原則上完全同意這個案子，已經接續要做了！」

    卓榮泰說，不久前他跟立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳在宜蘭，關心一件大家非常關心的大事，就是宜蘭到羅東的鐵路高架化工程，從宜蘭、二結、中洲到羅東，這４個車站的鐵路高架化，宜蘭鄉親已經期待很久。

    他表示，實地考察後，深感這項工程必須加快進行，因為這能減少許多平交道、地下道與陸橋，讓地方交通更順暢，特別是前往醫院就醫時會更加便利，因此在放春節的前一天，行政院原則上完全同意這個案子，已經接續要做了。

    卓榮泰說，但他也要拜託立委陳俊宇，行政院雖然同意，但立法院的預算如果沒過也動不了，所以有了計畫，還要有預算，等立法院預算通過後，我們就能最後確認預算排程，讓地方建設能有充足經費並負擔得起，中央與地方共同合作，把這件好事做好。

    卓揆也強調，宜蘭跟台北、新北、基隆，我們現在叫做「首都圈黃金廊帶」，要發展高科技、觀光、智慧農業，都要全部發展起來。而且宜蘭、花蓮、台東，是我們東部的慢活城鄉，交通當然要做好，所以高架化做完後，以後地方的發展，要如何改善、增加，一步一步我們都能做。

    圖
    圖 圖 圖
