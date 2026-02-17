為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    彰化南瑤宮發福袋 蕭美琴祈願台灣團結、繼續一馬當先

    2026/02/17 15:34 記者張瑞楨／彰化報導
    副總統蕭美琴人氣旺，開心與領紅包的民眾合影。（記者張瑞楨攝）

    副總統蕭美琴人氣旺，開心與領紅包的民眾合影。（記者張瑞楨攝）

    副總統蕭美琴今天（17日）上午與下午先後到彰化縣大村鄉五通宮、彰化市南瑤宮發紅包福袋，中午在飯店用餐時，驚喜吃到「香菜全餐」。她今天下午於彰化市南瑤宮發紅包時，現場民眾大排長龍，針對今年的新願望，蕭美琴說，希望國泰民安，台灣在世界上繼續一馬當先，「真的很期待我們台灣團結，一起來為這個國家來努力、來加油」。

    蕭美琴今天下午一身米色俐落套裝，在國民黨籍彰化縣長王惠美、民進黨籍彰化市長林世賢，以及民進黨彰化縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜（現任彰化縣議員）、立委黃秀芳、陳秀寳等民進黨籍公職陪同下，至彰化市重要信仰中心南瑶宮參拜，並發福袋紅包給民眾。

    現場民眾大排長龍，且不乏幼童來排隊，身材不高的蕭美琴看到兒童來領紅包，主動彎腰蹲下，與兒童視線高度相同的位置，將紅包福袋交到手上，並祝賀新年快樂，此一細微動作顯得相當近人與貼心。

    記者向蕭美琴提問，新年有何新願望？希望賴清德總統執政團隊今年達到的重大目標為何？蕭美琴開心說，「希望我們國泰民安，台灣加油，台灣在世界上繼續一馬當先，盼望總統賴清德繼續帶領大家」，「真的很期待我們台灣團結，一起來為這個國家來努力、來加油」。

    蕭美琴彎腰蹲下，將紅包福袋送到小朋友手中。（記者張瑞楨攝）

    蕭美琴彎腰蹲下，將紅包福袋送到小朋友手中。（記者張瑞楨攝）

