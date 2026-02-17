為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    撞鐘「紅繩狂抖」！鄭麗文稱神明感召 學者酸：法鼓山不是神壇也沒有乩童

    2026/02/17 14:48 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（圖擷取自法鼓山YT）

    鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（圖擷取自法鼓山YT）

    國民黨主席鄭麗文昨（16日）除夕出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，儀式過程中手中紅繩兩度劇烈抖動引起網路熱烈討論，她稍早回應，「我心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨」。對此，學者李忠憲表示，法鼓山不是神壇，也沒有乩童，「當宗教語言被引入公共權力場域時，值得思考的不是個人是否虔誠，而是政治人物是否清楚自己所處的位置」。

    李忠憲在臉書發文表示，鄭麗文解釋抖動的原因是「強烈感受到神明的感召」，然而，法鼓山屬於禪宗傳統。禪宗強調自我觀照、不執著於外相、不神秘化現象。如果將身體抖動解釋為神明感召，這種語言更接近民間宗教的詮釋方式，而非禪宗哲學的核心精神。

    李忠憲指出，在佛教宇宙觀中，佛陀不是神，而是覺悟者。修行的重點不在於聽從神的指示，而在於觀照自心、覺悟無明。因此，佛教並沒有「神授政治正當性」的傳統，也不以超自然感應作為公共角色承諾的根據。

    李忠憲認為，原本只是網路上對國民黨不滿評論的穿鑿附會與象徵聯想，卻最終演變為在野黨主席以「神明感召」作出政治性回應。這種從象徵推演到神聖化的過程，恰恰凸顯了當代政治語言中理性與信仰邊界的混淆。

    他說，在民主制度下，政治正當性來自人民與制度，而非天命。當宗教語言被引入公共權力場域時，值得思考的不是個人是否虔誠，而是政治人物是否清楚自己所處的位置，以及所承擔的責任來源究竟為何。

    圖
    圖 圖 圖
    圖
