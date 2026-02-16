為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    今年將卸任市長！陳其邁除夕致謝：高雄永遠是心之所在

    2026/02/16 16:18 記者蘇福男／高雄報導
    高雄市長陳其邁今天透過影片發表除夕談話，向市民朋友拜年。（高市府新聞局提供）

    高雄市長陳其邁今天透過影片發表除夕談話，向市民朋友拜年。（高市府新聞局提供）

    今（16）日除夕是農曆歲末最後一天，高雄市長陳其邁特別透過影片發表除夕談話，向市民朋友拜年，他回顧過去，誠摯感謝市民的支持與陪伴，與市府團隊攜手努力，一步一步讓心愛的故鄉更好，並祝福大家馬年馬上好、新春新氣象。

    陳其邁表示，時間過得很快，又到了除夕，今年也是他任內最後一次以市長身分向大家拜年，感謝市民一路以來的信任與支持，讓市府團隊得以完成許多看似不可能的任務。

    他細數過去幾年的成果，包括台積電2奈米製程在高雄開始量產，為產業轉型奠定重要里程碑；輕軌成圓全線通車，串聯捷運、公車與渡輪系統，讓從小朋友到長輩都能更安全便利地外出；果嶺自然公園與澄清湖綠廊營造親子共享的自然環境，城市中處處充滿歡笑聲，此外幾乎每個週末舉辦的演唱會與大型活動，也讓高雄成為全台最具活力的城市之一。

    他並提到，今年高雄冬日遊樂園與日本經典國際IP「超人力霸王」合作，於愛河灣、高雄捷運美麗島站「光之穹頂」、高雄車站、美濃花海等地設置多組主題藝術裝置，歡迎市民朋友在春節期間走春賞景，共同留下美好回憶。

    陳其邁感謝市民讓他有機會與大家並肩，在這闔家團圓的日子，他感性表示：「未來不論身在何方，我們都是高雄人，高雄永遠是我們心之所在的故鄉。」

