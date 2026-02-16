除夕玩｢開運轉盤｣ 張善政連線馬英九、蔣萬安 樂天球場合體曾豪駒

桃園市長張善政除夕於臉書發布賀歲影音，還到樂天球場與龍貓教練曾豪駒互動。（市府提供）

今天是除夕，桃園市長張善政於臉書發布賀歲影音，以有趣的「開運轉盤」方式，電話連線前總統馬英九、台北市長蔣萬安、樂天桃猿總教練曾豪駒互動，最後也趕到球場與曾豪駒以「馬載祿厚」、「馬吉來」等諧音梗向市民拜年，展現親民一面。

臉書影片中，首先看到張善政在市府辦公室轉動「開運轉盤」轉盤，指針首先停在「紅豆餅」，張善政隨即致電與他同為馬年出生的馬英九。馬英九提到自己剛游完1000公尺，張善政也邀請對方到桃園走春，順道來場「紅豆餅下午茶」，還笑稱平日甜食被夫人「嚴格限制」，希望馬英九前來掩護一下，馬英九回答沒有問題，兩人對話詼諧有趣，讓人莞爾。

隨後轉盤轉到「三寶爸」，張善政又致電同樣屬馬的蔣萬安，蔣萬安笑問桃園是否有適合孩子「放電」的好地方，張善政則熱情推薦桃園近期新闢的7座特色公園，共融式遊具最適合「三寶」來桃園。

第三次轉盤則轉到「龍貓」，張善政提到這是曾豪駒，恰巧曾豪駒打電話來拜年，還邀請張善政前往球場；張善政隨即前往桃園棒球場，與「龍貓教頭」曾豪駒相見歡。張善政身穿球隊連帽外套，預祝樂天桃猿在馬年「一馬當先」、挑戰「二連霸」；2人也分別拿著「馬載祿厚」、「馬吉來」春聯，祝福市民春節愉快。

