為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    除夕玩｢開運轉盤｣ 張善政連線馬英九、蔣萬安 樂天球場合體曾豪駒

    2026/02/16 16:29 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政除夕於臉書發布賀歲影音，還到樂天球場與龍貓教練曾豪駒互動。（市府提供）

    桃園市長張善政除夕於臉書發布賀歲影音，還到樂天球場與龍貓教練曾豪駒互動。（市府提供）

    今天是除夕，桃園市長張善政於臉書發布賀歲影音，以有趣的「開運轉盤」方式，電話連線前總統馬英九、台北市長蔣萬安、樂天桃猿總教練曾豪駒互動，最後也趕到球場與曾豪駒以「馬載祿厚」、「馬吉來」等諧音梗向市民拜年，展現親民一面。

    臉書影片中，首先看到張善政在市府辦公室轉動「開運轉盤」轉盤，指針首先停在「紅豆餅」，張善政隨即致電與他同為馬年出生的馬英九。馬英九提到自己剛游完1000公尺，張善政也邀請對方到桃園走春，順道來場「紅豆餅下午茶」，還笑稱平日甜食被夫人「嚴格限制」，希望馬英九前來掩護一下，馬英九回答沒有問題，兩人對話詼諧有趣，讓人莞爾。

    隨後轉盤轉到「三寶爸」，張善政又致電同樣屬馬的蔣萬安，蔣萬安笑問桃園是否有適合孩子「放電」的好地方，張善政則熱情推薦桃園近期新闢的7座特色公園，共融式遊具最適合「三寶」來桃園。

    第三次轉盤則轉到「龍貓」，張善政提到這是曾豪駒，恰巧曾豪駒打電話來拜年，還邀請張善政前往球場；張善政隨即前往桃園棒球場，與「龍貓教頭」曾豪駒相見歡。張善政身穿球隊連帽外套，預祝樂天桃猿在馬年「一馬當先」、挑戰「二連霸」；2人也分別拿著「馬載祿厚」、「馬吉來」春聯，祝福市民春節愉快。

    張善政在市府辦公室轉動「開運轉盤」轉盤，指針首先停在「紅豆餅」，隨即致電與他同為馬年出生的馬英九。（市府提供）

    張善政在市府辦公室轉動「開運轉盤」轉盤，指針首先停在「紅豆餅」，隨即致電與他同為馬年出生的馬英九。（市府提供）

    隨後轉到「三寶爸」，張善政又致電同樣屬馬的蔣萬安，蔣萬安笑問桃園是否有適合孩子「放電」的好地方，張善政則熱情推薦桃園近期新闢的7座特色公園。（市府提供）

    隨後轉到「三寶爸」，張善政又致電同樣屬馬的蔣萬安，蔣萬安笑問桃園是否有適合孩子「放電」的好地方，張善政則熱情推薦桃園近期新闢的7座特色公園。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播