為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    踏破「習禁評」！「台獨水軍指揮官」發拜年影片引議論

    2026/02/16 15:38 即時新聞／綜合報導
    自稱「台灣軍情局三處中校情戰官」林子育的頻道，除夕發布「馬蹄踏破『習禁評』」的拜年影片，引發中國網友討論。（彭博）

    自稱「台灣軍情局三處中校情戰官」林子育的頻道，除夕發布「馬蹄踏破『習禁評』」的拜年影片，引發中國網友討論。（彭博）

    telegram帳號「林子育」今（16）日發布了題為「除夕賀歲：馬蹄踏破『習禁評』，真相點亮自由光」的拜年影片，引發中國網友討論。「林子育」去年被中國國安部點名是所謂「台獨水軍」的「指揮官」，還化名「林曉菲」，真實身分是「軍情局三處中校情戰官」。

    自稱「林子育」的telegram頻道今發布拜年影片，貼文寫道年夜飯桌上，或許有些話你們不敢大聲說，有些真相只能藏在心底。但在這裡，我們為你準備了一個可以大聲說話、讓真相發光的出口。馬年到了，馬就是要奔騰，不該被「禁評」束縛。我們這股堅守中華民國的力量，始終與你們並肩。

    該telegram頻道稱，馬年，我們不要再當「習禁評」下的順民。保重身體，積蓄能量，讓我們用真相踏破極權的高牆。

    去年10月，中國國家安全部公布3人頭像，指控他們分別是我「軍情局」中校，和從事「台獨水軍」的「台灣王氏研創藝術公司」相關負責人，其中一名35歲女子林子育（化名林曉菲），指她的職務為台灣軍情局三處中校情戰官，涉嫌直接指揮「台灣王氏研創藝術公司」，對中國展開「反對宣傳」的破壞行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播