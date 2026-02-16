踏破「習禁評」！「台獨水軍指揮官」發拜年影片引議論

自稱「台灣軍情局三處中校情戰官」林子育的頻道，除夕發布「馬蹄踏破『習禁評』」的拜年影片，引發中國網友討論。（彭博）

telegram帳號「林子育」今（16）日發布了題為「除夕賀歲：馬蹄踏破『習禁評』，真相點亮自由光」的拜年影片，引發中國網友討論。「林子育」去年被中國國安部點名是所謂「台獨水軍」的「指揮官」，還化名「林曉菲」，真實身分是「軍情局三處中校情戰官」。

自稱「林子育」的telegram頻道今發布拜年影片，貼文寫道年夜飯桌上，或許有些話你們不敢大聲說，有些真相只能藏在心底。但在這裡，我們為你準備了一個可以大聲說話、讓真相發光的出口。馬年到了，馬就是要奔騰，不該被「禁評」束縛。我們這股堅守中華民國的力量，始終與你們並肩。

請繼續往下閱讀...

該telegram頻道稱，馬年，我們不要再當「習禁評」下的順民。保重身體，積蓄能量，讓我們用真相踏破極權的高牆。

去年10月，中國國家安全部公布3人頭像，指控他們分別是我「軍情局」中校，和從事「台獨水軍」的「台灣王氏研創藝術公司」相關負責人，其中一名35歲女子林子育（化名林曉菲），指她的職務為台灣軍情局三處中校情戰官，涉嫌直接指揮「台灣王氏研創藝術公司」，對中國展開「反對宣傳」的破壞行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法