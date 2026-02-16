為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    除夕子時參香！何欣純與蔡其昌首發「馬上發」1元紅包

    2026/02/16 15:29 記者蔡淑媛／台中報導
    何欣純將在今夜大年初一子時前往清水開基福德祠參香祈福，與蔡其昌發一元小紅包。（何欣純服務處提供）

    何欣純將在今夜大年初一子時前往清水開基福德祠參香祈福，與蔡其昌發一元小紅包。（何欣純服務處提供）

    台中市長參選人、立法委員何欣純今日除夕夜前發佈行程，將在大年初一子時（16日晚上11點）前往清水開基福德祠參香祈福，新年台中首發象徵好彩頭的「2026馬上發、吉馬有春」一元小紅包，和中華職棒會長、立委蔡其昌向鄉親拜年賀歲；初一到初四一連四天將合體總統賴清德（初三）、副總統蕭美琴（初一）、行政院長卓榮泰（初四）等人一同向台中市民走春祈福拜年。

    何欣純表示，新春走春從清水出發，象徵新的一年「馬上發、馬上好」，也期盼台中市政建設與經濟發展在新的一年持續向前，她強調，發放一元小紅包寓意「一元復始、萬象更新」，祝福市民朋友新年平安順心、百業興旺。

    何欣純說，大年初一至初四將行遍大台中各區重要宮廟走春參香，與市民近距離互動、傾聽基層心聲，期間也將與總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰合體同框，向市民拜年，展現中央與地方攜手合作、共同打拚的團結氣勢，她感謝總統及執政團隊今年已五度以上親臨台中，傾聽基層聲音。

    何欣純也說，歡迎台中市民朋友把握新春假期，一同走春拜年、感受濃厚年節氛圍，她將為台中努力及祈福、為台灣加油，在新的一年攜手迎向更好的未來。

    大年初一副總統蕭美琴將到台中參香，何欣純陪同發一小元小紅包。（何欣純服務處提供）

    大年初一副總統蕭美琴將到台中參香，何欣純陪同發一小元小紅包。（何欣純服務處提供）

    大年初二何欣純到宮廟發一小元小紅包，蔡其昌共同發送。（何欣純服務處提供）

    大年初二何欣純到宮廟發一小元小紅包，蔡其昌共同發送。（何欣純服務處提供）

    大年初三總統賴清德將到台中參香，何欣純陪同發一小元小紅包。（何欣純服務處提供）

    大年初三總統賴清德將到台中參香，何欣純陪同發一小元小紅包。（何欣純服務處提供）

    大年初四行政院長卓榮泰將到台中參香，何欣純陪同發一小元小紅包。（何欣純服務處提供）

    大年初四行政院長卓榮泰將到台中參香，何欣純陪同發一小元小紅包。（何欣純服務處提供）

    熱門推播