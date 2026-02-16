韓國瑜聲明優先審議國防條例 陳冠廷：速審速決莫延宕

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

立法院長韓國瑜今發聲明，將把國防特別預算列為優先審議法案。民進黨立委陳冠廷今日表示，希望朝野速審速決莫延宕，面對中國持續升高對台軍事壓迫與灰色地帶行動，立法院有責任迅速完成審議程序，強化台灣整體防衛能力，避免任何延宕。

陳冠廷指出，近期美國國會跨黨派多位參、眾議員聯名致函立法院長韓國瑜及主要在野黨政治人物，包括國民黨重要成員，明確表達對台灣國防預算與防衛決心的高度關切。美國國會議員在信中強調，台灣正面臨前所未有的軍事威脅，強化國防支出與戰力建構，是維持區域和平與嚇阻衝突的必要條件。韓國瑜院長的表態，希望能讓國民黨的立法委員盡速理解審議國防特別預算的急迫性。

陳冠廷續指，美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）曾公開警告，削弱台灣國防預算或阻礙相關法案的行為，形同「在玩火」。這樣的說法反映出台灣國會的決策，不僅影響台灣自身安全，也牽動整體印太戰略穩定與民主陣營的共同利益。

陳冠廷強調，這些國際聲音並非干預台灣內政，而是對民主夥伴安全責任的共同關切。當國際社會持續強調台灣防衛能力的重要性時，台灣更應展現自我防衛的決心，而非讓國防議題陷入內部政治消耗，甚至釋放可能被誤判的訊號。

陳冠廷進一步說，國防特別預算的核心，在於強化不對稱戰力、提升防衛韌性、縮短反應時間，並確保台灣在面對任何威脅時，具備足夠的嚇阻能力。

「這不僅是軍事問題，更是維持和平的基礎。」陳冠廷重申，歷史一再證明，嚇阻的關鍵在於決心與能力的結合，而預算就是決心最具體的表現。任何削弱或延宕，都可能讓對手誤判台灣的意志，增加區域不穩定的風險。

