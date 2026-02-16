韓國瑜點頭國防特別條例優先審 周軒：嗆聲取消藍白美簽有效？

立法院長韓國瑜。（資料照）

對此，政治工作者周軒表示，看起來美方出來喊一下要取消藍白美簽是有用的？

韓國瑜、立法院副院長江啟臣今（16）日緊急發布共同聲明強調珍惜與美國國會之間開放且坦率誠的互動交流，相當重視各位的意見，會積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，也相信在各政黨的努力下能看到進展。

周軒在臉書PO文表示，立法院在丙午年除夕這天發出新聞稿，回應美國30多位參眾議員致函韓國瑜院長等人，關心國防預算審議狀況，重點只有一個：「立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，我們也相信在各政黨的努力下能看到進展。台灣有自我防衛的決心，也一向致力維護台海與區域的和平與穩定。立法院肩負全國2300萬民意的託付，會克盡職責，為國家的安全、發展與繁榮努力。」

周軒不禁感嘆，看起來美方出來喊一下要取消藍白美簽是有用的？

