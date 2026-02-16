賴清德除夕返鄉 親自導覽老家「萬里礦工生活紀念館」

賴清德總統今天（16日）化身導覽員，親自向親友解說轉型為「萬里礦工生活紀念館」的萬里老家，賴總統娓娓道來昔日礦工家庭的歷史與記憶。（記者俞肇福翻攝）

今天（16日）是除夕團圓夜，賴清德總統一早先後到新北市金山區承天宮、慈護宮參拜祈福，並到新北市警察局金山分局慰勞堅守崗位的員警；最後回到已轉型為「萬里礦工生活紀念館」的萬里老家，還化身導覽員，親自向親友、鄰居解說館內文物，娓娓道來萬里的礦工歷史與家族的回憶，最後跟親友與厝邊老鄰居拜年、發紅包，展現對萬里故鄉的深厚感情。

賴總統今天一早循往例先到金山承天宮參拜祈福，發表新春新目標談話後，轉往金山慈護宮參香祈福，祈祐媽祖慈悲庇佑台灣人民，並到金山警分局慰問員警，途經萬里野柳保安宮參拜，轉回萬里中幅老家。

「萬里礦工生活紀念館」館內仍舊保留原有樣貌，一樓設礦工攝影展與歷史介紹，二樓有總統書房及日式和室；賴清德一一向親友與鄰居介紹展出內容，緬懷父親與礦工對台灣經濟的貢獻，同時分享童年記憶，現場有人聆聽感動落淚。最後，賴清德與親戚、老鄰居敘舊拜年，展現總統對故鄉的深厚情感。

根據總統府公開行程，賴清德今晚9時30分還將前往金山區法鼓山佛教園區，參加除夕撞鐘大典。

