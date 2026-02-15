賴清德春節慰勉 宣布警察加給調高6萬人將受惠

總統賴清德說明警察加給提高方案。（記者林宜樟攝）

今天是小年夜，總統賴清德到嘉義縣警察局水上分局視察，慰勉辛苦的警察人員，他表示，政府調整警察人員警勤加給表，調高刑事加成以及勤務繁重加成，已在行政院會通過，預計如果立法院通過，3月1日可生效實施，全國約有6萬名警察可受惠。

賴清德、內政部長劉世芳、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷及警政署長張榮興等人到水上分局進行春節慰勉；賴清德說，今年嘉義縣舉辦台灣燈會，相關人員工作繁重，時間延長，3月3日到3月15日台灣燈會舉辦期間會格外辛苦，所以選擇嘉義縣，跟部長、署長跟大家加油打氣，嘉義縣在治安工作交出亮眼成績單，打擊黑金槍賭詐有很好的成果，竊盜破案率高達94%以上，非常不容易。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，政府調整警察人員警勤加給表，調高刑事加成以及勤務繁重加成，行政院長卓榮泰已在行政院會通過，是因為內政部長劉世芳長爭取的結果。劉部長是鐵娘子，不怕任何的惡勢力，對於打擊犯罪有堅定信心的勇氣，當在各縣市看到警方辛苦的時候，認為應該替同仁爭取實質獎勵，向院長爭取，「我也很支持」。

賴清德說，行政院會已經通過，預計如果立法院通過，3月1日可生效實施，全國受惠警察同仁大約有6萬名，直轄市勤務繁重加給，非直轄市13個本島縣市警察同仁納入適用的範圍，最高加4成支給，每月增加3104元到3880元，希望透過待遇調整，可以回應基層同仁實際上的工作需求，鼓舞員警的士氣。

賴清德說，嘉義縣在翁章梁縣長帶領下，突飛猛進，突破原有的框架，現在嘉義縣不只是農業、文化、觀光，精密機械越來越發達，國家無人機載具在嘉義，半導體最先進的封裝測試在嘉義，全世界最重要、群聚最大的封裝測試就在嘉義縣，未來園區成功後在國際上舉足輕重，嘉義縣未來在國家進步、世界繁榮扮演的重要角色，期待縣長開拓嘉義縣這一條路能夠繼續走下去，對的道路、正確的道路、進步的道路要繼續走下去。

總統賴清德等人到嘉義縣警察局水上分局進行春節慰勉。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法