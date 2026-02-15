小年夜拜廟發放小紅包 陳其邁率市府團隊「謝謝大家」

陳其邁與右昌元帥府人廟人員合影，並擺出超人力霸王的手勢！（記者許麗娟攝）

今（15）日小年夜，高雄市長陳其邁一早到楠梓區右昌元帥府走春參香，發放今年高雄「超人精神 一馬當先」開運小紅包，由於是市長任期的最後一年，陳其邁率領7位市府局處首長提早向市民拜年並表達感謝。

陳其邁小年夜參香行程，上午前往楠梓區右昌元帥府、鳳屏宮、中埔代天府、楠梓東門王爺廟，下午將到橋頭九甲圍義山宮、燕巢威靈寺、大社青雲宮、左營元帝廟，提早向民眾拜年，由於今年高雄的開運小紅包結合冬日遊樂園人氣主題IP「超人力霸王」，民眾排隊領取相當踴躍，並搶著和市長陳其邁合照。

陳其邁在右昌元帥現場致詞時提及，今年是他在高雄市政府任期的最後一年，市府團隊也到場一起向民眾拜年，並一一點名到場的運發局長侯尊堯、都發局長陳盈秀、環保局長張瑞琿、民政局長閻青智、農業局長姚志旺、青年局長林楷軒、新聞局長項賓和，除了向民眾拜年，也一同鞠躬感性說「謝謝大家！」

高雄市長陳其邁（中）小年夜一早到楠梓區右昌元帥府走春參香。（記者許麗娟攝）

陳其邁市府7位局處首長趁著拜年也向市民表達感謝！（記者許麗娟攝）

陳其邁發放開運小紅包給長輩。（記者許麗娟攝）

