昔日昌粉籲「找回良心」 黃國昌：堅持第三勢力道路從未改變

對於掃街時有民眾呼籲「找回良心」，民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，從過去到現在，他堅持第三勢力的道路從來沒有改變過。（記者賴筱桐攝）

民眾黨主席黃國昌投入新北市長選戰，昨（14日）在板橋花市拜票時，一位民眾對他說「好幾年前認識一個我很喜歡的老師，我找不到他，可不可以幫我找到，是時代力量那個」、「我希望你可以找回良心」。對此，黃國昌今天表示，他堅持第三勢力的道路從來沒有改變過，如果因為他不走「小綠」的路線，而讓某些人感到失望，他只能尊重。

黃國昌今天（15日）上午到林口市場掃街拜票，對於昨有民眾呼籲「找回良心」，黃國昌受訪回應，之前不曉得在哪個場合有遇過此人，也了解其背景跟想法，對他而言，遇到不同意見的民眾他都很理性，昨天也客氣地歡迎對方到競選總部坐坐，有機會可以好好聊一聊。

黃國昌強調，從過去到現在，他堅持第三勢力的道路從來沒有改變過，或許有些民眾黨的支持者，希望他們變成小綠，但是不管他是在時代力量還是台灣民眾黨，「我絕對不會走小綠的路線，如果因為我不走小綠的路線，而讓某些人感覺到失望的話，那我也只能夠尊重」。

他提到，民進黨2016年全面執政後，背棄過去太多的承諾，這些承諾都是最近1、2年，由台灣民眾黨爭取中國國民黨的支持幫大家完成的，例如2018年勞基法修法砍掉勞工7天假，這次也是在民眾黨跟國民黨聯手支持下，把勞工5天假期補回來，所以個別民眾的感受他都尊重，台灣應該是可以理性討論的空間。

另外，網路社群平台有人揭露，昨天陳情的這名男子老家曾發生火災，向時任汐止區立委的黃國昌陳情，但未獲回應。

黃國昌表示，這不可能，他的團隊服務民眾都是盡心盡力，但是對於私權的紛爭，立法委員不適合介入，團隊進行各式各樣服務案件時，界線畫得非常清楚，只要涉及公部門違法濫權，絕對追究到底，這是他的問政風格，如果是遇到私人之間的紛爭，只能尊重司法程序加以解決。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今天到林口市場掃街拜票。（記者賴筱桐攝）

