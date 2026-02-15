紅藍白合攻2026現形？賴瑞隆爆：鎖定關鍵縣市為2028鋪路

代表民進黨角逐高雄市長的立委賴瑞隆。（資料照）

中共對台工作會議日前在北京召開，據傳擬定4大核心目標，計畫透過地方選舉工作小組、統戰、網路輿論介入台灣選舉。對此，民進黨立委披露，「紅藍白」介選力道早在民進黨初選就浮現，為2028年中央政權鋪路；呼籲政府提早成立跨部會專案小組反制，黨部與候選人也應布建聯防體系因應。

代表民進黨角逐高雄市長的立委賴瑞隆接受本報訪問直言，中共介選情形日益嚴重，民進黨2026縣市長提名初選時，就有來自境外網軍的影響，尤其高雄市感受到「紅藍白合作」的力道異常強大，顯示中共正透過假訊息、假民調及親中媒體帶風向，試圖攻破關鍵縣市，為2028年中央政權鋪路。

請繼續往下閱讀...

「這是一個非常清楚的陽謀！」賴瑞隆說，中共除了軍事威脅，更投入大量金流、以及在台灣內部的「協力者」介選，包括立法院在野黨阻擋國防預算、不審總預算等亂象，中共在背後的影子非常清楚，目的就是讓台灣內部陷入混亂。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，中共介選手段已轉為檯面化，「大剌剌地預告他會介選，而且要怎麼介選」，透過在台支持統一的勢力及網路認知作戰，打擊其所謂的「台獨勢力」民進黨，轉而支持「藍白」等挺中對象。

面對中共擬成立對台介選的工作專組，賴瑞隆以日本首相高市早苗的經驗為例，呼籲台灣應強化防範滲透、匪諜及打擊「紅錢」，更積極地揭露並偵辦中共的指揮系統與金流，對於違法行為應予重罰，行政與立法部門也應加速補強法規漏洞。

吳思瑤提醒，政府必須超前部署進行反制，應比照過往選舉成立的「查賄小組」，針對中共透過資金或國安層面的違法介選行為，儘早啟動「反介選專案工作小組」；執法單位也必須貫徹國安相關法律，透過跨部會的投入，確保法律能量能夠伸張，並在公部門層級建立嚴密的因應機制，以對應中共專門針對台灣選舉的組織編制。

至於政黨與候選人方面，吳思瑤認為，民進黨應建立反制中國介選的聯防體系，由於認知作戰是目前成本最低、效能最高的干擾方式，黨部應強化反制能量，包括各項消毒與澄清工作的部署，候選人本身也應具備高度警訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法