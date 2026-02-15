談228遭藍粉酸「又2月了嗎」 林智群爆氣：你爸媽被殺會只罵1個月？

二二八國家紀念館外觀。（圖擷取自「二二八國家紀念館」臉書粉專）

翻拍1980年「林宅血案」電影《世紀血案》還未上映，因未獲林義雄及家屬同意、演員李千娜失言引外界議論，101董事長賈永婕日前造訪了原為林義雄宅邸的義光教會，此舉被網友大讚是「轉型正義油罐車」，同時引發許多民眾好奇並開始「惡補」台灣歷史。不過，律師林智群表示他近期發布系列關於228事件的PO文，卻有藍營支持者留言酸說「又2月了嗎？」林律師不禁反問，若你的父母被殺掉，你應該是天天罵吧？

林智群今發文指出，「最近放了一些228文章，有國民黨支持者（加害者後代？）說又2月了嗎？」

林智群嘆說，「如果你爸爸媽媽被民進黨殺掉，你應該是天天罵吧！還等每年2月？還是你會罵個一年，然後說事情過去了提它幹嘛？」、「有些人的態度就是令人作嘔、哪天他變成被害人可又不一樣了」。

貼文發布後，網友紛紛留言反擊「他們奇妙的是痛罵詛咒廢死團體，但對自己族群殺人異常寬容、非常寬容，甚至可以反過來把責任推給歷史時空，說被殺者活該的也不在少數，所有殺人都有理由、藉口跟故事」、「對殺頸案的判決憤憤不平，對228事件嘲笑不已」、「要看被誰害，如果兇手是藍白就惦惦」、「以後遇到這種沒有良知的人，先跟他談兒虐案件剴剴案，等到他氣到咬牙切齒的時候，再跟他談林宅血案。他會用他自己的話，打他自己的臉」。

