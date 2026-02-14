小草酸「低智青鳥報學歷」 竟釣出NASA知名科學家留言嗆爆！

郭正光博士時常在Threads上「海巡」。（圖翻攝自郭正光IG）

部分藍白支持者彷彿跟民進黨有不共戴天之仇，這些「挺台派」、「正統中華民國派」在他們眼裡似乎「智商有缺陷」，常常嗆對方是「青鳥」，近日更有「小草」在網上嗆聲「青鳥」報學歷，沒想到竟釣出台灣人公共事務會會長、美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家郭正光博士的「超派」留言，讓上萬人讚爆！

今天（14日）凌晨有小草在Threads上發文嗆聲：「有沒有青鳥是台灣國立大學畢業生，又拿了博士學位的？報名出來！哪個研究所畢業的？指導教授是什麼名字？還是祇（只）會說自己是台灣國立法委員的那個叭哺（應指民進黨立委王義川）？」

該貼文曝光後到現在，讚數只有可憐的100多讚，可卻有近千名網友湧入灌爆，不少人報出豪華學歷，並自豪表示「我就是青鳥」，狠狠洗臉原PO。最讓人意外的是，該貼文竟然還釣出已經76歲的郭正光博士，霸氣留言：「你爺爺我就是台大畢業、美國德州農工大學（Texas A&M University）博士，在NASA上班！我是青鳥，更是課金青鳥！怎麼樣？」

郭正光在Threads上「海巡」還跳出來打臉小草讓大批網友嗨翻，馬上就有上萬人按讚「居然是大名鼎鼎的郭正光博士」、「爺爺您不要這樣，這株草年紀看起來沒比您小多少，卻是底層草，您這樣會把它踩到土裡阿！」、「朝聖，釣出大咖的」、「來看小草變植物人的現場」、「有一種突然召喚出神龍攻擊的感覺」、「雜草快來回啊！」、「原PO呢？怎麼不回了？你爺爺叫你啊」。

郭正光出身台灣新竹，是NASA的資深科學家，1980年就進入休士頓詹森太空中心（NASA Johnson Space Center）服務。郭正光不僅是優秀的科學家，年輕時他在美國半工半讀時，認識到228事件的歷史，進而加入美國的台獨組織，投身台灣民主化運動的行列，也因此成為國民黨專制時期的黑名單，被迫流亡海外。

小草在網上嗆聲青鳥報出自己的學歷，結果釣出郭正光。（圖翻攝自Threads）

