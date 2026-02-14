鄭麗文聲援陷偽造文書案黨公職 張斯綱意外收紅包直誇細膩

張斯綱曝，去年涉入偽造文書案的同志，包括他自己在年前收到鄭麗文的紅包與打氣小卡。（擷取自張斯綱臉書）

去年國民黨反制大罷免，於台北市推動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，卻陷入死亡連署、偽造文書爭端，多名黨公職被搜索約談。也在約談名單內的國民黨台北市議員張斯綱今（14）日透露，收到黨主席鄭麗文兩千元紅包；鄭並透露，黨部已成立「司法正義律師團」並積極籌措專款基金。

張斯綱表示，放年假前收到一個很特別的紅包，裡面是鄭麗文的一封短信及2000元，這是鄭麗文針對去年遭到官司纏訟的黨公職人員一份溫暖的問候。他回憶，去年端午前夕，因為罷免吳思瑤差點被起訴，「收到這份紅包後十分驚喜，很少有黨主席有這麼細膩的心思」。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文信中寫道：「親愛的戰友與同仁：民進黨以司法打擊異己、政治迫害，許多本黨（指國民黨）志工、黨工夥伴背負的官司來自民進黨的司法迫害。但是，國民黨越挫越勇『打斷手骨顛倒勇』，黨部已經成立『司法正義律師團』並積極籌措專款基金，全力地支援、救援遭受司法迫害的志工與黨工，不讓各位孤單。不能讓民進黨看清，把國民黨當成『軟土深掘』。讓我們團結一致，堅定腳步與信心，贏回正義與光明、迎向希望。」

滿志剛收到5000元紅包 將回捐黨部

去年同樣陷入案件的國民黨台北市松山、信義區議員擬參選人滿志剛表示，他也有收到五千元紅包，據了解應該是視被司法迫害程度情節不同有不同的金額；不過他決定，只將卡片抽出，將這五千元回捐給黨部，幫助中央的「司法正義律師團」，也幫助那些還陷在案件當中的同志。

