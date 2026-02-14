張惇涵舉珍奶讚對美談判 網友熱議他謎之微笑 洪申翰：也是很想喝啦

台美正式簽署對等貿易協定，行政院昨召開記者會，秘書長張惇涵舉起一杯「珍珠奶茶」稱讚談判團隊「有為有守」。而在同一時間在張後方的勞動部長洪申翰卻露出「謎之微笑」，引發網友熱議。（圖擷自threads）

台美正式簽署對等貿易協定（ART），行政院昨日召開記者會說明時，行政院秘書長張惇涵在會中舉起一杯「珍珠奶茶」表示，這正是談判團隊「有為有守」最好的印證。而在張惇涵舉起珍奶時，在他後方的勞動部長洪申翰卻露出「謎之微笑」，引發網友熱議，對此洪申翰也發文說明當下的想法，並笑回網友「也是很想喝啦」。

洪申翰對此在threads發文說明，指「晚上實在太多人來問，到底我在秘書長後面，一下表情僵硬，一下又在笑什麼了？」

洪申翰表示，其實，是在秘書長那麼精彩的發言的那幾分鐘，心情很複雜地快速回憶到，幾年前當立委時，和酪農們一起奮戰爭取進口乳一定要和本土鮮乳作出標示區隔的記憶。想到那時候，食品進口商透過各種管道，來施壓要我辦公室放棄的情景。好在，當時還是有堅持了。很感謝那時候互相補位的同事和戰友們。

洪申翰指出，就在秘書長舉起珍珠奶茶的那一剎那，突然很強烈感受到，這就是盡力過，就會默默累積的政治啊！只是我沒意識到當時的表情，居然是這樣笑成這麼傻氣的。

對此網友紛紛留言「快樂如此簡單，只需要一杯珍奶」、「實在搶戲，剛好與惇涵的面無表情相當互補」、「申翰部長的笑容真的太迷人」、「你可能不知道這一笑讓飲料店營業額多了多少」、「行政團隊的堅持，終於收穫豐盛的果實，我眼淚都快掉下來，一秒被部長傻笑收回」、「原來還有這一段故事，幫臺灣酪農產出的鮮乳正名，難怪部長笑得那麼開心。」

此外，張惇涵在留言區認證「太魔性！」，也有網友笑問「部長發誓不是想喝珍奶嗎！！！！」，洪申翰則坦承「也是很想喝啦」。

