西洋情人節選將拜票「搏感情」 竹北市場濃濃選戰味

農曆春節連假首日適逢西洋情人節，新竹縣竹北市場一早好熱鬧，卻選戰氣氛濃厚，除了忙著採買年貨的民眾，包括國民黨、民眾黨和時代力量選將，都不約而同，來到人潮最多的傳統市場拜票、發紅包，爭取曝光率。

國民黨新竹縣長提名初選白熱化之際，爭取黨提名的副縣長陳見賢，今天一早發動小蜜蜂策略，派出多組人馬，包括夫人陳玉貴、縣議員蔡志環、竹北市民代表戴佩如等多位黨籍民代，同步在竹北、仁義等市場拜票，沿途向攤商與採買民眾發小紅包，尋求鄉親支持。

陳見賢的對手、國民黨立委徐欣瑩，團隊表示今天安排私下拜會行程，全力衝刺。

民眾黨由新竹黨部主委邱臣遠領軍，先後前往竹東、竹北市場發紅包、拜票，包括竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷、竹東議員提名人鍾心渝、湖口議員提名人陳岫玫等共同出席，展現從網路直播到實體走訪，「空陸合一」的同步推進。

時代力量黨主席王婉諭今天一早也來到竹北、竹東市場，陪同同黨準備投入參選新竹縣議員第二選區竹北東區的張育慈及新埔鎮鎮民代表林旭良，向市場鄉親拜年，並發放「吃好睡好」春聯，希望將這份簡單卻又暖心的祝福分送給每一位朋友。

