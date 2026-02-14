為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    西洋情人節選將拜票「搏感情」 竹北市場濃濃選戰味

    2026/02/14 12:01 記者廖雪茹／新竹報導
    國民黨新竹縣長提名初選白熱化之際，爭取黨提名的副縣長陳見賢，今天一早由竹北市民代表戴佩如（左）等多組人馬，在竹北等市場拜票。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣長提名初選白熱化之際，爭取黨提名的副縣長陳見賢，今天一早由竹北市民代表戴佩如（左）等多組人馬，在竹北等市場拜票。（記者廖雪茹攝）

    農曆春節連假首日適逢西洋情人節，新竹縣竹北市場一早好熱鬧，卻選戰氣氛濃厚，除了忙著採買年貨的民眾，包括國民黨、民眾黨和時代力量選將，都不約而同，來到人潮最多的傳統市場拜票、發紅包，爭取曝光率。

    國民黨新竹縣長提名初選白熱化之際，爭取黨提名的副縣長陳見賢，今天一早發動小蜜蜂策略，派出多組人馬，包括夫人陳玉貴、縣議員蔡志環、竹北市民代表戴佩如等多位黨籍民代，同步在竹北、仁義等市場拜票，沿途向攤商與採買民眾發小紅包，尋求鄉親支持。

    陳見賢的對手、國民黨立委徐欣瑩，團隊表示今天安排私下拜會行程，全力衝刺。

    民眾黨由新竹黨部主委邱臣遠領軍，先後前往竹東、竹北市場發紅包、拜票，包括竹縣議員林碩彥、竹北市民代表游雅婷、竹東議員提名人鍾心渝、湖口議員提名人陳岫玫等共同出席，展現從網路直播到實體走訪，「空陸合一」的同步推進。

    時代力量黨主席王婉諭今天一早也來到竹北、竹東市場，陪同同黨準備投入參選新竹縣議員第二選區竹北東區的張育慈及新埔鎮鎮民代表林旭良，向市場鄉親拜年，並發放「吃好睡好」春聯，希望將這份簡單卻又暖心的祝福分送給每一位朋友。

    時代力量黨主席王婉諭（中）今早到竹北市場向鄉親拜年，並發放「吃好睡好」春聯。（記者廖雪茹攝）

    時代力量黨主席王婉諭（中）今早到竹北市場向鄉親拜年，並發放「吃好睡好」春聯。（記者廖雪茹攝）

    民眾黨由新竹黨部主委邱臣遠（中）領軍，前往竹北市場發紅包、拜票。（記者廖雪茹攝）

    民眾黨由新竹黨部主委邱臣遠（中）領軍，前往竹北市場發紅包、拜票。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播