    首頁 > 政治

    再揭李四川親弟一家惡行！ 四叉貓：工程行潑漆、車放2把武士刀

    2026/02/14 13:05 即時新聞／綜合報導
    台北市副市長李四川。（資料照）

    台北市副市長李四川。（資料照）

    剛宣布要投入爭取參選新北市長的台北市副市長李四川，被指親弟李賜福等人勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，已被檢方依恐嚇取財等罪起訴。對此，網紅「四叉貓」表示，李四川的惡霸親弟李賜福派了他姪子「李昀南」（所以也是李四川的姪子）去工地潑漆、放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃、塞雜物到油箱......等，李四川的姪子「李昀南」甚至被查獲車子裡放有兩把武士刀。

    四叉貓在臉書PO文表示，李四川的惡霸親弟「李賜福」在屏東琉球鄉開了很多間公司，根據《臺灣屏東地方法院 114 年度簡字第 1376 號刑事判決》，屏東縣兆福工程行的老闆李賜福。

    四叉貓指出，李賜福派了他姪子「李昀南」（所以也是李四川的姪子），去工地潑漆、放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃、塞雜物到油箱......等，李四川的姪子「李昀南」甚至被查獲車子裡放有兩把武士刀。

    四叉貓直言，請問現在能喊他們李家就是琉球的地方惡霸家族嗎？如果還不行的話他下一篇再喊。

    四叉貓PO出《臺灣屏東地方法院 114 年度簡字第 1376 號刑事判決》。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓PO出《臺灣屏東地方法院 114 年度簡字第 1376 號刑事判決》。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓PO出《臺灣屏東地方法院 114 年度簡字第 1376 號刑事判決》。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓PO出《臺灣屏東地方法院 114 年度簡字第 1376 號刑事判決》。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓在臉書PO文表示，李四川的惡霸親弟「李賜福」在屏東琉球鄉開了很多間公司（圖擷取自 臉書）

    四叉貓在臉書PO文表示，李四川的惡霸親弟「李賜福」在屏東琉球鄉開了很多間公司（圖擷取自 臉書）

