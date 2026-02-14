為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    重溫八年前撩妹金句 蔣萬安尬喊：有點不好意思

    2026/02/14 11:55 記者甘孟霖／台北報導
    蔣萬安臉書今天貼出情人節祝福影片。（擷取自蔣萬安臉書）

    蔣萬安臉書今天貼出情人節祝福影片。（擷取自蔣萬安臉書）

    今（14日）是情人節，台北市長蔣萬安秀浪漫挑戰土味情話。幕僚翻出他8年前的撩妹影片，讓本人看了都忍不住尷尬直喊「有點不好意思」。

    蔣萬安今在臉書貼出情人節影片，片中可見八年前、還有些青澀模樣的蔣萬安在節目上撩一名身材火辣的女藝人，對她說「烤肉你都先烤什麼？我都先考慮你」。

    片中，蔣萬安還問高雄市議員陳美雅「你知道我學生的時候最喜歡什麼課？我最喜歡愛上你的每一刻」。不過因都是照稿念，也被幕僚吐槽是「無情撩妹機器」，沒有感情只有背稿。

    蔣萬安也撩過立委李彥秀，問她搭高鐵喜歡靠走道，還是靠窗？「我喜歡靠著你」，讓李彥秀笑彎腰，直呼不敢相信蔣萬安會說出這種話。

    最後，蔣萬安也向民眾送上祝福：「今天是情人節，也是春節的開始，祝有情人終成眷屬，單身的朋友也不要擔心，眼睛一閉馬上就過了。新的一年，祝大家新年快樂、萬事如意、馬到成功，也祝大家情人節快樂。」

    蔣萬安臉書今天貼出情人節祝福影片。（擷取自蔣萬安臉書）

    蔣萬安臉書今天貼出情人節祝福影片。（擷取自蔣萬安臉書）

    蔣萬安臉書今天貼出情人節祝福影片。（擷取自蔣萬安臉書）

    蔣萬安臉書今天貼出情人節祝福影片。（擷取自蔣萬安臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播