重溫八年前撩妹金句 蔣萬安尬喊：有點不好意思

蔣萬安臉書今天貼出情人節祝福影片。（擷取自蔣萬安臉書）

今（14日）是情人節，台北市長蔣萬安秀浪漫挑戰土味情話。幕僚翻出他8年前的撩妹影片，讓本人看了都忍不住尷尬直喊「有點不好意思」。

蔣萬安今在臉書貼出情人節影片，片中可見八年前、還有些青澀模樣的蔣萬安在節目上撩一名身材火辣的女藝人，對她說「烤肉你都先烤什麼？我都先考慮你」。

片中，蔣萬安還問高雄市議員陳美雅「你知道我學生的時候最喜歡什麼課？我最喜歡愛上你的每一刻」。不過因都是照稿念，也被幕僚吐槽是「無情撩妹機器」，沒有感情只有背稿。

蔣萬安也撩過立委李彥秀，問她搭高鐵喜歡靠走道，還是靠窗？「我喜歡靠著你」，讓李彥秀笑彎腰，直呼不敢相信蔣萬安會說出這種話。

最後，蔣萬安也向民眾送上祝福：「今天是情人節，也是春節的開始，祝有情人終成眷屬，單身的朋友也不要擔心，眼睛一閉馬上就過了。新的一年，祝大家新年快樂、萬事如意、馬到成功，也祝大家情人節快樂。」

