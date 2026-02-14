時力拚竹縣組議會黨團 王婉諭：竹北、竹東及湖口至少提名4議員參選人

時代力量黨主席王婉諭（中）今天一早陪同同黨參選人張育慈（左）及林旭良（右），向竹北市場及天后宮的鄉親拜年。（記者廖雪茹攝）

春節連假首日，時代力量黨主席王婉諭今天一早來到竹北市場，陪同同黨準備投入參選新竹縣議員第二選區竹北東區的張育慈及新埔鎮鎮民代表林旭良，向鄉親拜年，並發放「吃好睡好」春聯；王婉諭宣布，時力將在竹北市東、西區、竹東及湖口等地，至少提名4席縣議員參選人，力拚在新竹縣議會中組成黨團，攜手竹市議會黨團共同為大新竹的幸福努力。

王婉諭表示，過年前夕，來到竹北市場跟大家拜個早年的同時，也鄭重向鄉親報告這次時代力量對於新竹縣選戰的規劃願景。過去幾年以來，時代力量扎根新竹縣，沒有一刻缺席，未來當然也會持續替地方打拚，從基層改變政治。

王婉諭說，這屆選舉時代力量會為鄉親推薦最好的人選，包含今日首度亮相的擬參選人，新竹縣第二選區竹北東的張育慈，她是竹北長大的在地人、中央大學客家社會文化碩士，曾經在新竹縣政府服務等處歷練，也擔任時代力量的媒體聯絡人，黨內規劃在竹北市東西區、竹東及湖口提名縣議員參選人，力拚在議會中組成黨團。

鄉鎮市民代表的部分，除了在新埔鎮第四選區提名林旭良參選鎮民代表外，未來會持續公布更多優質的參選人，絕不會讓鄉親失望。

王婉諭強調，時代力量要在新竹市以外，力拚第二個議會黨團，用百分百的力量來監督新竹縣政府，透過優質、專業的問政內容，替人民把關縣政，做鄉親最大的靠山。未來，期盼時代力量新竹縣、市議會黨團連袂合作，共同解決大新竹遇到的困境、回應民眾的期待。

