卓榮泰視察春節運輸 喊出台美關稅談判定案後「百工百業再衝一波」

農曆春節在即，因應返鄉出遊車潮，行政院長卓榮泰今（14）日前往交通部高速公路局視察春節連假國道疏運辦情況。卓榮泰指出，今年休假比往年提早一天，返鄉車流量應有所分散，初二到初四的交通挑戰利用AI技術、大數據分析提前因應、即時反映，政府也透過交通建設幫台灣打通「任督二脈」；目前國家正在最好的年代，政府將逐步推動AI新十大建設等，將台灣建造為亞洲資產管理中心，盼台美關稅談判定案後，「百工百業能夠再衝一波」，回應內需並爭取海外訂單。

卓榮泰向春節將留守執勤的高公局、警方同仁致謝，他也說，很感謝交通部長陳世凱透過活潑創新的方式宣導長者換照等交通政策，初二到初四的交通挑戰，目前利用科技做好因應與即時反應，去年至今，政府也有前往視察中豐、五股交流道、台61線新北段、台66線平交路口改善、花蓮馬太鞍溪鋼便橋等施作或完工等等，並盼國道1號楊梅至頭份段拓寬工程、國道7號高雄路段新建工程可在年後如期如質推動；相關交通建設盼打通台灣任督二脈，以服務商務、旅遊、返鄉民眾。

卓榮泰也責成相關單位留意春節期間工地施工號誌、交維狀況，也呼籲大眾善用國道客運優惠，並可善用「高速公路1968」掌握氣候、路況等資訊。

「我最近常說，我們國家正在最好的年代」，卓榮泰表示，現在有最好的國際合作，經濟發展也達到前所未有的狀況，AI高科技產業、傳統產業今年1月外銷訂單都有顯著成長，政府上半年將持續加碼跨國勞動力引入、高端科技人才培育等，逐步把台灣打造成亞洲資產管理中心，更盼台美談判定案後百工百業再衝一波，極力推升內需、爭取海外訂單拓展海外版圖，隨之而來的國際貿易、旅遊也請交通部持續加強。

因應返鄉出遊車潮，行政院長卓榮泰今（14）日前往交通部高速公路局視察春節連假國道疏運辦情況。（記者黃子暘攝）

