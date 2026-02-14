為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    警政署長關心春節連假交通疏運 頒贈獎勵金慰勉鐵警堅守崗位

    2026/02/14 11:45 記者劉慶侯／台北報導
    警政署長張榮興今（14）日由鐵路警察局長陳錦坤陪同下前往臺北分局臺北分駐所，頒發工作獎勵金慰勉年節留守員警與去年一整年為鐵路治安、交通付出的辛勞表示感謝。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    警政署長張榮興今（14）日由鐵路警察局長陳錦坤陪同下前往臺北分局臺北分駐所，頒發工作獎勵金慰勉年節留守員警與去年一整年為鐵路治安、交通付出的辛勞表示感謝。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

    近來，交通運輸安全是國人最重視的治安項目。警政署長張榮興為感謝鐵警春節年假期間仍不辭辛勞堅守崗位維護鐡路治安，今（14）日由鐵路警察局長陳錦坤陪同下前往臺北分局臺北分駐所，頒發工作獎勵金慰勉年節留守員警與去年一整年為鐵路治安、交通付出的辛勞表示感謝。

    署長表示，春節是民眾返鄉團聚、出遊的重要時光，臺鐵及高鐵各車站湧現眾多人潮，感謝鐵路警察加強編排站區、月臺、平交道巡守及護車勤務，以維護乘車秩序及旅客安全。並關心員警體力調節及輪休情形，強調警察工作特殊，春節期間肩負鐵路治安、交通工作，對於沒有辦法休假返家與家人團聚同仁，特別囑咐幹部加強關懷及照顧。

    署長關心鐵警所轄臺、高鐡車站人潮狀況，今（14）日臺鐵高鐵共構車站（南港、臺北、板橋、新烏日、左營）及臺鐵（新竹、臺中、彰化、臺南、高雄、花蓮）、高鐵（桃園、臺中、臺南）等主要車站均湧現大量返鄉人潮，特囑咐鐵警持續加強臺、高鐵各站區、月台與平交道秩序、人潮疏導與安全維護，即時掌控行車狀況，確保旅運安全；另針對車站易見置物櫃詐騙案件更提醒鐵警同仁加強巡查防制。

    鐵路警察局長陳錦坤表示，因應春節連假期間疏運旅客需要，臺鐵公司自2月12日起至2月23日止，全線加開各級列車總計323班次（西線116班次、東線177班次、南迴線30班次）；另高鐵公司自2月13日起至2月23日止，共加開395班次列車（南下170班次、北上225班次），總計11天提供2,162班次列車的疏運服務。

    鐵警將全力配合臺、高鐵公司運輸，除投入警力強化春節連假臺、高鐵疏運，並動員臺、高鐵公司站務人員、保全、替代役及志工民力資源，全面淨化鐵路站車場域，提高現場緊急應變處置，並嚴防搭乘臺（高）鐵及捷運轉乘旅客人潮推擠與踩踏事件，確保鐵運安全，請民眾安心。

