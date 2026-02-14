為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蔡正元挺高金稱：若我在北京明天導彈就到凱道 網轟鼓吹武力攻台

    2026/02/14 11:31 即時新聞／綜合報導
    蔡正元聲稱，若中國在高金的案子上無所作為、沒有辦法處理，就不要再講「統一台灣」。蔡正元還稱，如果是他在北京當家，「你敢辦高金素梅，我明天導彈就到凱達格蘭大道」。（圖擷自YouTube）

    無黨籍立委高金素梅因涉詐領助理費等案遭檢調搜索偵辦，前國民黨立委蔡正元卻聲稱，若中國在高金的案子上無所作為、沒有辦法處理，就不要再講「統一台灣」。蔡正元還稱，如果是他在北京當家，「你敢辦高金素梅，我明天導彈就到凱達格蘭大道」。相關言論引發網友批評。

    針對高金素梅涉貪遭查，蔡正元在接受中國主持人「三妹」訪問時聲稱，他要看中國大陸在高金素梅的案子上「能幹嘛」，如果無所作為的話，「那大陸以後就不要再講什麼我要統一台灣了啦！回家睡覺啦！」。

    蔡正元表示，台灣很多人都在看，「你這麼軟弱、你這麼無能」，如果是他在北京當家，「我跟你講，你敢辦高金素梅，我明天導彈就到凱達格蘭大道」。蔡正元也稱，這不是激進，這是在展示自身的力量，並質疑中國現在最大的問題是扮演熊貓，造成沒有人會怕，反觀美國則是在扮演白頭鷹，眾人儘管不喜歡，但是仍會感到害怕，所以只能乖乖的配合。他也嗆「高金素梅都保護不了，你能幹嘛？」。

    對此「我是台灣人．台灣是咱的國家」臉書粉專也轉貼蔡正元發言的影片，並批「公然鼓吹發動戰爭是犯罪行為，這段影音提供給予檢調作為證物。現行犯罪證確鑿，可直接逮捕。除暴安良是公民應盡的義務」。

    在發文網友也紛紛質疑「唯恐台灣不亂？」、「這政府不辦嗎？太可惡了！」、「為什麼中國要保護高金，中國的人？」、「他的意思就是高金是老共在台灣的代表，敢抓她，就打飛彈過來」，也有網友嗆「腦子有洞，鼓吹中國武力打台灣」、「還沒有抓進去關喔」。

