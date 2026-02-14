基層反彈了！國民黨早有軍購版本 藍營人士爆被「他們」擋下

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

藍白10度聯手封殺1.25兆國防特別預算，不過，民眾黨立法院黨團總召陳清龍11日同意讓政院版草案付委，讓壓力來到國民黨一方。對此，立委葉元之日前在政論節目中表示，其實已有人提出過自己的版本，但「不知道為什麼」在上個會期結束前就是沒有提，親藍政治粉專「不演了新聞台」更直接爆料，國民黨軍購版本規模超過8000億元，上個會期早就準備好了，但卻被黨主席鄭麗文、立委張顯耀擋下來。

藍白聯手阻擋1.25兆國防預算，令國人相當不解，有藍委近日自掏腰包做民調，結果有超過6成民意支持增加國防預算，遠高於不贊成的29%。此外，美方加大壓力，日前有37名跨黨派議員致函立院要求通過預算案，加上白營已經同意政院版本付委。有媒體報導，藍營基層已經動搖，不懂為何中央要阻擋國防預算。

葉元之日前在政論節目中表示，國民黨要不要有自己的版本，一直以來都有在討論，據他了解，立委徐巧芯應該有個版本，「但是不知道為什麼」在上個會期結束前就是沒有提，他也表示，都是黨團幹部在運作，背後什麼原因他並不清楚。

粉專「不演了新聞台」則發文表示，國民黨版的軍購特別條例中分為無人機系統與火砲飛彈等兩大部分，規模超過8000億元，「早就備好了，上個會期尾聲原本就要提案，卻被鄭麗文，張顯耀等人擋下。」粉專痛批，現在民眾黨團也同意院版付委，再加上自己的版本，請問鄭麗文，張顯耀你們可以放過大家，讓黨團送出國民黨版，讓委員們好好問政立法了嗎？

