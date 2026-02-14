為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    聲援高金素梅 洪秀柱：揭竿起義伐無道、誅濫權！

    2026/02/14 11:28 記者施曉光／台北報導
    前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

    無黨籍立委高金素梅因涉嫌利用人頭詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩，還疑利用原住民多族群文化交流協會詐領補助，昨天被台北地檢署諭知100萬元交保，前國民黨主席洪秀柱今日在臉書以「揭竿起義，伐無道、誅濫權！」為題發文聲援高金素梅，並痛批民進黨濫用司法手段粗暴、動作高調，早已超出比例原則，「這不是單純司法調查，而是赤裸裸的政治示警：誰敢監督、誰敢質疑，就準備承受國家機器的輾壓！」

    洪秀柱指出，自從民進黨執政以來，以惡法箝制在野，以行政權凌駕立法權，以政治意志踐踏憲法精神，到了賴清德總統上任，更是毫不掩飾地將司法化為武器，羈押在野黨主席，強推大罷免，讓台灣空轉1年多，社會撕裂、民生停擺。

    洪秀柱表示，當司法檢調成為執政者對付政敵的刀劍，當「國安」成為無限上綱的萬用藉口，當政治協商被棄如敝屣、對話機制蕩然無存，我們還能假裝這只是政黨攻防嗎？今天可以對付在野黨，明天就能對付任何不順從的團體與個人，連長年為原住民族發聲、為兩岸和平奔走的高金素梅，都能被如此粗暴對待，這已經不是個案，而是對整個在野力量的全面威嚇。

    她還說，中國史上第一次大規模平民起義的秦朝陳勝、吳廣揭竿而起，喊出「伐無道，誅暴秦」，不是為了動亂，而是因為退無可退，「今日的台灣，不該走到那一步，但若執政者繼續把司法當武器、把反對者當敵人，把國家機器當成鬥爭工具，人民終將明白若不挺身而出，便只能任人宰割，『人為刀俎，我為魚肉』。」

