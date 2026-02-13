傳承「洗腳」精神！彰基牧師肯當‧迪洛安參選山地原住民縣議員

彰基醫學中心牧師肯當‧迪洛安（Qailtang Tiloan），將披無黨戰袍角逐年底彰化縣山地原住民縣議員選舉。（民眾提供）

年底彰化縣議員選舉，因應《地方制度法》修法，彰化縣首度新增第十選區一席次的山地原住民縣議員。長期在醫界服務的彰化基督教醫學中心牧師肯當‧迪洛安（Qailtang Tiloan），今（13日）正式宣布將以無黨籍身分投入參選，並於彰化市中興路成立競選總部，強調將把醫療陪伴轉化為公共政策，為都市原住民發聲。

出身布農族、來自南投信義鄉達瑪巒部落的肯當‧迪洛安，今天在競選總部成立感恩禮拜上宣示參選。她說，選擇以無黨籍身分參政，是希望延續在醫院服務的精神，超越政黨色彩，將多年在彰基陪伴弱勢、關懷族群的實務經驗，落實為具體的制度支持。

肯當‧迪洛安在彰基體系服務超過10年，曾任院牧部代理主任，負責醫學中心與8家分院員工及患者的心靈關顧。她回憶，自小在部落物資匱乏的環境成長，深刻體會族人在醫療、教育及社會資源的落差。她表示，受「洗腳」的精神感召，服務不應侷限在講台或病房，應走入議會為在都市打拚的族人爭取權益。

彰基董事長兵政隆也到場力挺，肯定肯當過去十幾年全心投入原民關懷的熱忱。前原民會主委尤哈尼・伊斯卡卡夫特（Yuhani Isqaqavut）則以過來人經驗現身說法，鼓勵肯當勇敢挺身而出，在彰化這塊土地上承擔上帝與族人的託付。現場更有許多彰基同仁出席支持，期許她能將醫界「利他」的文化種籽帶進縣議會。

彰化縣原住民人口已超過7000人，其中山地原住民佔近半數。依《地方制度法》規定，縣市山地原住民人口若超過1500人，須設置1席山地原住民議員；彰化縣因此將原本的九個選區增設為十個選區，確保原住民在議會的代表權與話語權。

