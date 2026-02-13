為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國海警船5天侵擾3次 海巡署雷情監偵掌控 出動4艇阻隔驅離

    2026/02/13 18:57 記者吳正庭／金門報導
    海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船闖入金門水域，我方巡防艇立刻「一對一」併航阻隔，並透過無線電廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船闖入金門水域，我方巡防艇立刻「一對一」併航阻隔，並透過無線電廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署今天再次偵獲4艘中國海警船闖入金門水域，經我方巡防艇「一對一」併航阻隔，強勢拒止其繼續深入我國海域，海警船侵擾3小時後，才轉向駛離，這也是海警船5天來第3度闖入我金門水域。

    金馬澎分署指出，今天是春節連假前最後1個上班日，中國海警船繼2月9日、10日連續2度襲擾行為，仍不改對我國再次灰色威脅，上午又被金馬澎分署第12巡防區偵獲編隊侵擾金門限制水域。

    第12巡防區8點多透過雷達情監偵系統掌握中國海警船有集結趨勢，立即調度預置巡防艇前推至限制水域部署。果然，9點左右，四艘編號「14603」、「14529」、「14609」及「14530」中國海警船，以兩兩編隊模式，分別自金門料羅東方及烈嶼南方闖入限制水域，相向而行。我方4艘巡防艇針對中國海警船採「一對一」併航阻隔，強勢拒止其深入；最後在我方巡防艇精準及強勢對應下，4艘中國海警船中午11點左右轉向，駛離金門限制水域。

    海巡署表示，台灣對於金門水域擁有絕對管轄權，在我國治理下治安良好，呼籲中國停止此類舉動，共同對兩岸和平做出貢獻，讓人民過個好年；面對中國不間斷的威脅，海巡單位將繼續秉持「不挑釁、不退讓」原則，透過科技執法及岸海應變機制，全天候維持高強度的勤務，確保國家安全。

    海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船闖入金門水域，巡防艇立刻「一對一」併航阻隔。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船闖入金門水域，巡防艇立刻「一對一」併航阻隔。（金門海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播