中國海警船5天侵擾3次 海巡署雷情監偵掌控 出動4艇阻隔驅離

海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船闖入金門水域，我方巡防艇立刻「一對一」併航阻隔，並透過無線電廣播要求駛離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署今天再次偵獲4艘中國海警船闖入金門水域，經我方巡防艇「一對一」併航阻隔，強勢拒止其繼續深入我國海域，海警船侵擾3小時後，才轉向駛離，這也是海警船5天來第3度闖入我金門水域。

金馬澎分署指出，今天是春節連假前最後1個上班日，中國海警船繼2月9日、10日連續2度襲擾行為，仍不改對我國再次灰色威脅，上午又被金馬澎分署第12巡防區偵獲編隊侵擾金門限制水域。

請繼續往下閱讀...

第12巡防區8點多透過雷達情監偵系統掌握中國海警船有集結趨勢，立即調度預置巡防艇前推至限制水域部署。果然，9點左右，四艘編號「14603」、「14529」、「14609」及「14530」中國海警船，以兩兩編隊模式，分別自金門料羅東方及烈嶼南方闖入限制水域，相向而行。我方4艘巡防艇針對中國海警船採「一對一」併航阻隔，強勢拒止其深入；最後在我方巡防艇精準及強勢對應下，4艘中國海警船中午11點左右轉向，駛離金門限制水域。

海巡署表示，台灣對於金門水域擁有絕對管轄權，在我國治理下治安良好，呼籲中國停止此類舉動，共同對兩岸和平做出貢獻，讓人民過個好年；面對中國不間斷的威脅，海巡單位將繼續秉持「不挑釁、不退讓」原則，透過科技執法及岸海應變機制，全天候維持高強度的勤務，確保國家安全。

海巡署金馬澎分署偵獲中國海警船闖入金門水域，巡防艇立刻「一對一」併航阻隔。（金門海巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法