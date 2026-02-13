天然氣船從東、西哪邊來較安全？張惇涵：答案不言可喻

行政院秘書長張惇涵今天在記者會指出，台灣若要採購天然氣，船從東邊進來比較安全，還是從西邊進來比較安全，答案不言可喻。（記者田裕華攝）

美對等貿易協定完成簽署，台灣承諾2025年至2029年內向美國進行大規模採購，總額近850億美元。行政院秘書長張惇涵今天在記者會指出，台灣若要採購天然氣，船從東邊進來比較安全，還是船從西邊進來比較安全，答案不言可喻。

行政院表示，在對美採購方面，自2025年至2029年，對美預計有444億美元的液化天然氣及原油採購，252億美元之電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元之民用航空器及發動機採購。

請繼續往下閱讀...

張惇涵表示，中油公司2025年天然氣對外採購，前4名國家為卡達33%、澳洲33%、美國10%、巴布亞紐幾內亞7.9%，這4國的天然氣採購就占中油天然氣採購的85%。顯而易見的是，台灣若要採購天然氣，船從東邊進來比較安全，還是船從西邊進來比較安全，「這個答案不言可喻」。

經濟部長龔明鑫指出，國營事業將自2025年至2029年陸續向美採購石油、天然氣、發電設備，以及另採購民航機等；國營事業本來就依中長期規劃對外採購，舉例來說，天然氣方面會增加對美採購、減少對卡達採購，且台電公司本來就有採購發電設備的規劃。

農業部長陳駿季說明，這次對等採購的協議並沒有納入農業貿易的採購，去年9月他率團去美國購買黃豆、玉米、小麥及牛肉等，是台灣業者自行年度採購，透過聯合採購降低成本，特別是黃豆和玉米的部分，是禽畜飼料，小麥和牛肉是為了讓消費者有更多樣化的選擇，是業者年度的自主行為，沒有納入對等採購項目內。

台美對等貿易協定文本中列入國防預算達GDP的3%，引發外界議論，行政院長卓榮泰強調，政府在今年預算中就已達成這個目標，和關稅談判沒有關係，談判過程也絲毫沒有談到軍購，軍購另外提出不對稱軍購特別條例，是另外基於國安需要提出，和談判無關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法